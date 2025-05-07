Троє бійців дали відсіч взводу російських штурмовиків та утримали позицію. ВIДЕО

Троє бійців 1-ї окремої танкової Сіверської бригади, двоє із яких були поранені, за підтримки дронів, прийняли бій проти взводу російських штурмовиків і утримали свою позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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