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Троє бійців дали відсіч взводу російських штурмовиків та утримали позицію. ВIДЕО

Троє бійців 1-ї окремої танкової Сіверської бригади, двоє із яких були поранені, за підтримки дронів, прийняли бій проти взводу російських штурмовиків і утримали свою позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: Український воїн упритул стріляє в окупанта. ВIДЕО

Також дивіться: Спецпризначенці НГУ на БТР-4Е штурмують та захоплюють ворожу позицію на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) знищення (7342) 1 танкова бригада (11) бій (168)


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Топ коментарі
+15
Наші воїни, звісно, титани і мають сталеві яйця. Просто красунчики! Але, як кажуть, є кілька "але":
1. Якщо ворог зайшов піхотою на опоррий пункт, то це вже халепа. Значить, його вчасно не виявили і не знищили на підході до позицій. Тим більше, що у поранених наших бійців шансів успішно, на рівних, тягатись у стрілецькому бою з неушкодженим противником небагато. 2. 1-а танкова Сіверська бригада з Гончарівського це, в першу чергу, танкісти, а не піхотинці. Чому вони воюють у піхоті? Танків уже на всіх не вистачає чи криза з особовим складом?
3. Згорілий бронеавтомобіль на позиції-це не гуд. Якщо авто наше, то якого хріна воно робило на позиції, не в капонірі? Хіба що це наш підбитий медевак. Якщо броня ворога, то див.п.1.
4. Опорний пункт новенький, з ДОТами зі світлого, ще не потемнілого залізобетону. Видно, що позиції будувались наспіх (напевно, під керівництвом "фахівців з освоєння бюджету" з ОВА, цивільними роботягами). Перекриття траншей лише фрагментарне. І вишенька на тортику: якщо ці бетонні коробки склались, як картковий будинок, після вибуху ФПВ-дрона, коли туди сховався ворог, то вони, взагалі-то, призначались для укриття наших бійців на цьому опорнику...Ситуацію, думаю, кожен може самостійно віддзеркалити...От так і воюємо...
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07.05.2025 14:02
+10
За таке треба командиру наших бійців по лобі настучати. Якщо ворожий взвод, що атакує, зустрічає вогнем менше відділення - це провтик командира по організації оборони. Не можна всю війну виїзджати за рахунок героїзму та самопожертви наших воїнів.
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07.05.2025 14:26
+4
2. в кожній танковій бригаді за штатною структурою є принаймні:
а. стрілецький батальон;
б. розвід рота;
в. 1 механізований батальон, в якому, о диво, таки є піхота у вигляді гранатоментиків, кулементиків та інших стрільців і навіть снайперів.
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07.05.2025 14:27
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Точніше сказати, троє бійців за підтримки БПЛА.
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07.05.2025 14:01 Відповісти
Наші воїни, звісно, титани і мають сталеві яйця. Просто красунчики! Але, як кажуть, є кілька "але":
1. Якщо ворог зайшов піхотою на опоррий пункт, то це вже халепа. Значить, його вчасно не виявили і не знищили на підході до позицій. Тим більше, що у поранених наших бійців шансів успішно, на рівних, тягатись у стрілецькому бою з неушкодженим противником небагато. 2. 1-а танкова Сіверська бригада з Гончарівського це, в першу чергу, танкісти, а не піхотинці. Чому вони воюють у піхоті? Танків уже на всіх не вистачає чи криза з особовим складом?
3. Згорілий бронеавтомобіль на позиції-це не гуд. Якщо авто наше, то якого хріна воно робило на позиції, не в капонірі? Хіба що це наш підбитий медевак. Якщо броня ворога, то див.п.1.
4. Опорний пункт новенький, з ДОТами зі світлого, ще не потемнілого залізобетону. Видно, що позиції будувались наспіх (напевно, під керівництвом "фахівців з освоєння бюджету" з ОВА, цивільними роботягами). Перекриття траншей лише фрагментарне. І вишенька на тортику: якщо ці бетонні коробки склались, як картковий будинок, після вибуху ФПВ-дрона, коли туди сховався ворог, то вони, взагалі-то, призначались для укриття наших бійців на цьому опорнику...Ситуацію, думаю, кожен може самостійно віддзеркалити...От так і воюємо...
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07.05.2025 14:02 Відповісти
2. в кожній танковій бригаді за штатною структурою є принаймні:
а. стрілецький батальон;
б. розвід рота;
в. 1 механізований батальон, в якому, о диво, таки є піхота у вигляді гранатоментиків, кулементиків та інших стрільців і навіть снайперів.
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07.05.2025 14:27 Відповісти
За таке треба командиру наших бійців по лобі настучати. Якщо ворожий взвод, що атакує, зустрічає вогнем менше відділення - це провтик командира по організації оборони. Не можна всю війну виїзджати за рахунок героїзму та самопожертви наших воїнів.
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07.05.2025 14:26 Відповісти
Когда командиры говорят 'остро не хватает пехоты' то эксперты тут верещат 'я пойду только после депутангов и нехай квартал воюет ', а когда случается вот такая ситуация те же эксперты волают'где наша пехота?!'.
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07.05.2025 14:36 Відповісти
100 тисяч ТЦК, 300 тисяч мєнти, сотні тисяч митників, прикордонників з західного кордону, прокурорів, охоронників, ітд. це все люди в погонах , які утримуються державою за рахунок податків, всі вони навчені поводженням зі зброєю, молоді, мають гарне здоров'я і всі вони дружно рвуться у піхоту але їх чомусь не беруть туда.
Чому?
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07.05.2025 15:04 Відповісти
Коли з 43 артбригади направляли зведену стрілецьку роту в 67 омбр я пішов в неї добровільно, але попередив, що мене треба довчити, я строкову службу проходив в середині 80-х, а військову кафедру в 90-му. Скажу відверто - саму зброю і вирішення вогневих задач я ще знаю непогано. А тактику я слухав впіввуха (після строкової служби воно геть нецікаво) та і сама тактика і характер бойових дій змінився дуже сильно. По прибутті в 67 в піхоту з нашої роти відібрали лише тих, хто молодше 35 років. Мені на той час йшов 57 рік...
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07.05.2025 15:15 Відповісти
Дроны рулят
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07.05.2025 15:06 Відповісти
Черговим українським супергероям-респект...
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07.05.2025 16:05 Відповісти
Наші воїни-герої. А командування недолуге
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07.05.2025 16:19 Відповісти
 
 