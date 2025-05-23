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Бійці 3-ї ОШБр зачищають лісосмугу від окупантів: "Готуй гранати. Бл#дь! Що це було!?". ВIДЕО
У мережі опублікований фрагмент, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи штурмовиків 3-ї ОШБр.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни зачищають від окупантів лісосмугу.
"Під гул снарядів бійці Третьої штурмової впевнено просувались вперед й зачищали посадку, в якій залишались недобитки ворога. Ворожі скиди, мінометний обстріл, ліквідація п#дарів в норах. Як всупереч пораненням бійці 2-го мехбату дотиснули окупантів, і забрали своє", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+18 Александр Чуднивец #474549
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+12 Поділля16
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+9 discovery
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одна мішень щоб точно уразити 30 тис евро.
є три цілі які арта буде стріляти безлімітно - скупчення живої сили, дронарі і штаб.
штаби з 22 року не розміщують в межах роботи арти, тож, якщо ціль не в пріоритеті то ніхто по бліндажу не буде випускати стільки снарядів.
з високоточкою зараз мутно, треба питати хто знає, навряд чи на бліндаж це розумно.