Бійці 3-ї ОШБр зачищають лісосмугу від окупантів: "Готуй гранати. Бл#дь! Що це було!?". ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи штурмовиків 3-ї ОШБр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни зачищають від окупантів лісосмугу.

"Під гул снарядів бійці Третьої штурмової впевнено просувались вперед й зачищали посадку, в якій залишались недобитки ворога. Ворожі скиди, мінометний обстріл, ліквідація п#дарів в норах. Як всупереч пораненням бійці 2-го мехбату дотиснули окупантів, і забрали своє", - зазначається у коментарі до відео.

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