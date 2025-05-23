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Новини Відео Ближній стрілецький бій
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Бійці 3-ї ОШБр зачищають лісосмугу від окупантів: "Готуй гранати. Бл#дь! Що це було!?". ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи штурмовиків 3-ї ОШБр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни зачищають від окупантів лісосмугу.

"Під гул снарядів бійці Третьої штурмової впевнено просувались вперед й зачищали посадку, в якій залишались недобитки ворога. Ворожі скиди, мінометний обстріл, ліквідація п#дарів в норах. Як всупереч пораненням бійці 2-го мехбату дотиснули окупантів, і забрали своє", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Троє бійців дали відсіч взводу російських штурмовиків та утримали позицію. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) знищення (7468) бій (175) 3 Окрема штурмова бригада (450)


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Топ коментарі
+18
Всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників величезна вдячність шана та повага...
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23.05.2025 09:29
+12
Велика повага і велика вдячність за захист нашої снедоленої України. Це класне відео, але воно, які мінімум за березень.
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23.05.2025 09:32
+9
в нас є високоточни дороги, по яких пхається кацапня...
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23.05.2025 09:45
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Всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників величезна вдячність шана та повага...
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23.05.2025 09:29 Відповісти
Велика повага і велика вдячність за захист нашої снедоленої України. Це класне відео, але воно, які мінімум за березень.
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23.05.2025 09:32 Відповісти
Я одного не розумію, в нас є високоточна арта яка з першого-другого пострілу повикорчовує всі бліндажі з рашистами в посадці. Навіщо ризикувати людьми штурмуючи посадки?
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23.05.2025 09:35 Відповісти
в нас є високоточни дороги, по яких пхається кацапня...
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23.05.2025 09:45 Відповісти
Артилерія буває на місці не завжди. Більш того - у неї можуть буть інші завдання (більш важливіші). І, що найголовніше - реагування бійця на противника - набагато швидша, ніж багатоланкове реагування артилерії... Ти просто, не знаєш, скільки треба морочиться, щоб усе узгодить... Навіть по часу... А якщо підрозділи різні? Вони стоять поряд - а треба перти з інформацією через десяток інстанцій!
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23.05.2025 09:50 Відповісти
"Сім-сорок"! Я до тебе звертався? НІ... Тобі було пояснено, що я не бажаю з тобою спілкуваться? ТАК... Чого ти "лізеш, без мила, в жопу...?" Я тобі на форумі, "муляю"? Чим саме? Що тебе ігнорую? Хоч-би розібрався, що я не тобі написав коментар, а "Сурову"... Я дивлюся, у тебе вже, з "похмелюги", "клямка падає"...
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23.05.2025 10:25 Відповісти
немає такої, а ті снаряди що є, не дуже то і точні і страшно дорогі. була інфа, що кацапи глушать снаряди з жпс наведенням і вони неефективні, а є ще з підсвіткою лазерною, їх Україна робить, але чиробить, хз, то знову має хтось ціль підсвічувати. залишаються дрони, але ціль треба виявити, і іншого варіанта як піхота, нажаль немає, можна звичайно кожен метр перекопати снарядами, це дешевше чим люди, але їх теж в такій кількості немає.
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23.05.2025 09:58 Відповісти
Мається на увазі не високоточні ескалібури а звичайні снаряди в якому встановлений підривач з затримкою і який підривається не на поверхні а з зануренням в грунт на декілька метрів. А точність забезпечує західна високоточна артилерія.
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23.05.2025 10:14 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, на звичайних підривачах є "сповільнений" режим, і ще є ковпачки. Поки ковпачок деформується і натисне на підривач, снаряд в землю і увійде.
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23.05.2025 10:16 Відповісти
один снаряд 3 тис евро.
одна мішень щоб точно уразити 30 тис евро.
є три цілі які арта буде стріляти безлімітно - скупчення живої сили, дронарі і штаб.
штаби з 22 року не розміщують в межах роботи арти, тож, якщо ціль не в пріоритеті то ніхто по бліндажу не буде випускати стільки снарядів.
з високоточкою зараз мутно, треба питати хто знає, навряд чи на бліндаж це розумно.
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23.05.2025 14:38 Відповісти
знавці, ви заїдьте в практично любий артпідрозділ і подивіться чим доводиться воювати, а потім може меньше будете писати про нашу супер пупер зброю. щоб не люди то взагалі було б кепсько
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23.05.2025 10:50 Відповісти
 
 