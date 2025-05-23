Враг уже почти год не оставляет попыток захватить Торецк, пытается продвигаться как в самом городе, так и по флангам, - 42 ОМБр. ВИДЕО

На Торецком направлении враг постоянно проводит атаки и обстреливает позиции украинских защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал заместитель командира 1-го механизированного батальона по психологической поддержке персонала 42 ОМБр Святослав Лесюк.

"Враг конечно пытается продвигаться как в Торецке, так и по флангам, потому что задача врага как можно больше захватить территории. Мы это понимаем", - заявил Лесюк.

Военный отметил, что украинские защитники находятся в частной застройке, где не осталось уцелевших домов.

"Крайние ротации, которые мы провели, ребята находились по 70 дней. И не потому, что мы не хотели их заменить, а потому, что невозможно это было безопасно провести, чтобы без потерь и сохранить личный состав, жизнь и здоровье наших военнослужащих. Мы постоянно беспокоимся об этом, не просто удержать позиции, конечно, выполнить боевую задачу при сохранении личного состава", - отметил он.

В свою очередь россияне контролируют небо с помощью БпЛА, но и ВСУ тоже контролируют небо над Торецком.

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"Соответственно враг не может продвинуться, подойти близко - потому что малые пехотные группы, которые выдвигаются на штурмы, их по дороге уничтожают наши fpv-дроны. А когда один или два военных РФ просачиваются к позициям - их уничтожают в огневом контакте", - подчеркнул Лесюк.

Для атак враг применяет мотоциклы, багги и легкие механизированные средства для быстрого передвижения.

"Но для этого у нас тоже есть противодействие - осуществляем дистанционное минирование, взрывные и невзрывные заграждения. И таким образом еще удается удерживать Торецк, хотя ситуация очень сложная", - подытожил Лесюк.

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