Ворог вже майже рік не полишає спроб захопити Торецьк, намагається просуватися як у самому місті, так і по флангах, - 42 ОМБр. ВIДЕО

На Торецькому напрямку ворог постійно проводить атаки та обстрілює позиції українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів заступник командира 1-го механізованого батальйону з психологічної підтримки персоналу 42 ОМБр Святослав Лесюк.

"Ворог звісно намагається просуватися як в Торецьку, так і по флангах, тому що завдання ворога якомога більше захопити території. Ми це розуміємо", - заявив Лесюк.

Військовий зазначив, що українські захисники перебувають у приватній забудові, де не залишилось вцілілих будинків. Вони використовують і підвали, і барикади, щоб зупинити ворога.

"Крайні ротації, які ми провели, хлопці перебували по 70 днів. І не тому, що ми не хотіли їх замінити, а тому, що неможливо це було безпечно провести, аби без втрат і зберегти особовий склад, життя і здоров'я наших військовослужбовців. Ми постійно турбуємося про це, не просто втримати позиції, звісно, виконати бойове завдання при збереженні особового складу", - зазначив він.

Своєю чергою росіяни контролюють небо за допомогою БпЛА, але і ЗСУ теж контролюють небо над Торецьком.

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"Відповідно ворог не може просунутися, підійти близько - тому що малі піхотні групи, які висуваються на штурми, їх по дорозі знищують наші fpv-дрони. А коли один чи два військових РФ просочуються до позицій - їх знищують у вогневому контакті", - наголосив Лесюк.

Для атак ворог застосовує мотоцикли, багі та легкі механізовані засоби для швидкого пересування.

"Але для цього у нас теж є протидія - здійснюємо дистанційне мінування, вибухові і не вибухові загородження. І таким чином ще вдається утримувати Торецьк, хоча ситуація дуже складна", - підсумував Лесюк.

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