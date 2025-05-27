Двое россиян наблюдают за атакой "неизвестных" беспилотников в Владимирской области РФ. ВИДЕО

В Муроме Владимирской области РФ "неизвестные" дроны атаковали Муромский приборостроительный завод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой слышны два взрыва и заснят пролет БПЛА.

Российские СМИ сообщают о беспилотниках в Борисоглебске Воронежской области. План "Ковер" вводили в аэропортах Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля и Саратова.

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