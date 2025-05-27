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Новости Видео Взрывы в россии Дроны СБУ атаковали заводы российского ВПК
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Двое россиян наблюдают за атакой "неизвестных" беспилотников в Владимирской области РФ. ВИДЕО

В Муроме Владимирской области РФ "неизвестные" дроны атаковали Муромский приборостроительный завод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой слышны два взрыва и заснят пролет БПЛА.

Российские СМИ сообщают о беспилотниках в Борисоглебске Воронежской области. План "Ковер" вводили в аэропортах Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля и Саратова.

Смотрите: Серия взрывов прогремела в российском Курске. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6792) россия (96018) дроны (4049)


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Топ комментарии
+8
Дивно. Як вони живуть на тих болотах і не втопляться всі *****?
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27.05.2025 09:52
+8
Зараз ночі короткі а рашка довга. Запускають вночі, щоб перелетіти кордон та прикордонну зону ППО вночі, але поки долітають до об'єктів то вже світає, в 5 вже видно.
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27.05.2025 10:01
+6
той приладобудівний довбати і довбати. Там півсотні будівель розкидані на площі гектарів сто сімдесят, та ще поряд за півкілометра винесена теріторія у 25 гектарів з десятком складів. Якби вдалось попасти в якесь відокремлене виробництво тетразену або ТЕНу, то фейєрверк мешканці Мурома запам'ятали би на все життя.
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27.05.2025 10:35
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Дивно. Як вони живуть на тих болотах і не втопляться всі *****?
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27.05.2025 09:52 Ответить
Владимирське Опілля ... - природний (ландшафтний) район у Росії, розташований на частині території Владимирської і Івановської областей. Це яристе хвилясто-увалисте плато з абсолютними висотами від 120 до 165 м і плодючими сірими лісовими ґрунтами. Історично Опілля було одним з перших і основних напрямків слов'янської колонізації Волго-Окського межиріччя, ставши політичним ядром Ростово-Суздальської землі.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9E%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Владимирське_Опілля
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27.05.2025 10:05 Ответить
Dvizhuha ...
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27.05.2025 09:53 Ответить
Слухайте, мене одного вкурв...лює таке ***...(неподобство). Кацапи завжди вночі атакують щоб ускладнити роботу ППО, а наші так ніби хочуть потренувати їхнії ппошників, щоб краще навчилися збивати, серед білого дня як на параді...
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27.05.2025 09:54 Ответить
Зараз ночі короткі а рашка довга. Запускають вночі, щоб перелетіти кордон та прикордонну зону ППО вночі, але поки долітають до об'єктів то вже світає, в 5 вже видно.
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27.05.2025 10:01 Ответить
там у муромськихї глубєнях вже ніякого ППО нема. Головне перелетіти прикордонну зону і облетіти з півдня московську зону прикриття ППО.
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27.05.2025 10:49 Ответить
Мені у сьогоднішній темі сподобалося інше - у них сирени тривоги включилися уже після того, як "гупнуло"... Звуків стрільби зеніток я не чув... Значить, наш "Фєвраль" спрацював, як на полігоні...
"Рукожопі обалдуї"...
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27.05.2025 14:02 Ответить
там муромська "жопа міра", тому ніякого ППО там нема. Щодо успішного відпраювання, то нічого певного сказати не можно. Бо там ціла купа будівель, яка розкидана по площі біля 170 гектарів. Якщо на дроні встановлена більш-менш досконала система DSMAC, то може він і влучив у якусь наперед визначену будівлю. Останнім часом кацапи взагалі майже нічого не знімають\повідомляють, бо фсб вираховує на раз-два, якщо квартиру\садибу з якої велась зйомка можно геолоцирувати, і шанс поїхати по місцям пам'яті навального дуже великий.
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27.05.2025 14:19 Ответить
Корегувальники.
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27.05.2025 10:12 Ответить
той приладобудівний довбати і довбати. Там півсотні будівель розкидані на площі гектарів сто сімдесят, та ще поряд за півкілометра винесена теріторія у 25 гектарів з десятком складів. Якби вдалось попасти в якесь відокремлене виробництво тетразену або ТЕНу, то фейєрверк мешканці Мурома запам'ятали би на все життя.
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27.05.2025 10:35 Ответить
Отож. Путіну це до жопи. Реальний ущерб - НПЗ. Тому Зеленський НПЗ заборонив.
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27.05.2025 11:12 Ответить
взагалі то нам до жопи те, що там путіну до жопи. МПЗ виробляє капсулі для стрілецьких набоїв, капсулі-детонатори для артилерійських та мінометних пострілів, детонатори та детонаторні шнури. Тому МПЗ достатньо пріоритетна для нас ціль.
Щодо НПЗ, то чотири дні тому на рязанський прилітало.
І позбавлятесь пієтєту перед путіним.
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27.05.2025 11:32 Ответить
Не прилітало нічого по Рязанському НПЗ. Це звичайиний зелений вкид. Я сам дивився моніторінг пожеж НАСА в них на сайті. П.С. Щоб винести 25 гектарів потрібна балістика, дописувач зверху правильно на це вказав. Ми імітуємо удари по заводах.
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27.05.2025 11:37 Ответить
тоді давайте сюди відповідне посилання на сервис NASA, а не голослівне твердження, бо ваше регулярне зрадойобське ниття у кожній новині про українські діпстрайки виглідає дуже підозріло, начебто це у вас така робота.
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27.05.2025 11:47 Ответить
Я працюю в МВС, і в мене мое ім'я та фамілія. Дайте хоч одну інформацію про НПЗ, окрім сайта НАСА. Хоч щось на підтвердження зеленої брехні. На сайті НАСА в окресностях Рязані по сотні пожеж, кожен смітник та шашлик там світиться.
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27.05.2025 12:00 Ответить
мені якось ***** де ви працюєте. А ваше загальне посилання на сайт NASA ні про що не свідчіть. Ну хіба що про те, що ви з певною метою займаєтесь на форумі витонченою і планомірною дискредитацією українських діпстрайків.
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27.05.2025 12:07 Ответить
Коли немає агрументів, москаль або дебіл починає нагинати матюки. Я запитав, де інфа про "страйк" по рязанському НПЗ? Я особисто моніторив як телеграмм, так і новини. РБК та інші посилаються не на факти на новини, а на сайт НАСА. Там не важко знайти Рязань, дату та навіть той НПЗ. Нема дискредитації, бо ми НПЗ не обстрілюємо згідно угоди. Оце факт. а не солоденька смарагдова брехня.
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27.05.2025 12:13 Ответить
коли дебіл не може викласти конкретне посилання на сайт NASA з відповідними зображеннями, він починає писати довгі коменти, щоб виправдати свою дискримінаційну підривну роботу на форумі.
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27.05.2025 12:44 Ответить
так заклади мене. я щеврони покладу свої. або ти віповіси за свою підривну роботу на сайті
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27.05.2025 13:47 Ответить
ти мені нахєр не цікавий, у мене є більш важливі справи, ніж займатись гівнометателями на форумі Цензора.
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27.05.2025 13:52 Ответить
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
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27.05.2025 12:02 Ответить
Звідки інформація , що Зеленський щось заборонив ?
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27.05.2025 13:10 Ответить
є факт, що по НПЗ Україна удірів не наносить.
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27.05.2025 13:49 Ответить
Ось інфа з сервісу NASA в Рязані, я можу помилятись, але враховуючи ємності зправа здається це якесь НПЗ )
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27.05.2025 12:48 Ответить
так, це горять корпуси продуктоперекачуючих станцій і магістралі трубопроводів, якв йдуть з НПЗ до відвантахувального залізничного терміналу, який знаходиться у декількасот метрах південніше очагів пожежі на знімку.
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27.05.2025 13:26 Ответить
дай ссилку на новину або телеграм, що там де горить.
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27.05.2025 13:50 Ответить
я вже писав тут про твій тєлєграм
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27.05.2025 13:54 Ответить
Племя меря наблюдает за пролетом гонца из Руси.
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27.05.2025 13:08 Ответить
В кацапських ЗМІ , про це , не розкажуть - кацапи повинні думати , що в них все чудово
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27.05.2025 13:09 Ответить
 
 