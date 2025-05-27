Двое россиян наблюдают за атакой "неизвестных" беспилотников в Владимирской области РФ. ВИДЕО
В Муроме Владимирской области РФ "неизвестные" дроны атаковали Муромский приборостроительный завод.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой слышны два взрыва и заснят пролет БПЛА.
Российские СМИ сообщают о беспилотниках в Борисоглебске Воронежской области. План "Ковер" вводили в аэропортах Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля и Саратова.
Топ комментарии
+8 Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий27.05.2025 09:52 Ссылка
+8 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий27.05.2025 10:01 Ссылка
+6 Urs
показать весь комментарий27.05.2025 10:35 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9E%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Владимирське_Опілля
"Рукожопі обалдуї"...
Щодо НПЗ, то чотири дні тому на рязанський прилітало.
І позбавлятесь пієтєту перед путіним.