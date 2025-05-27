Двоє росіян спостерігають за атакою "невідомих" безпілотників у Володимирській області РФ. ВIДЕО
У Муромі Володимирської області РФ "невідомі" дрони атакували Муромський приладобудівний завод.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому чути два вибухи та зафільмовано проліт БПЛА.
Російські ЗМІ повідомляють про безпілотники у Борисоглєбську Воронезької області. План "Ковьор" запроваджували в аеропортах Іванова, Калуги, Нижнього Новгорода, Тамбова, Ярославля та Саратова.
Топ коментарі
+7 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар27.05.2025 09:52 Посилання
+6 Qq Qqq #455433
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+5 Юрій Кривак
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9E%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Владимирське_Опілля
Щодо НПЗ, то чотири дні тому на рязанський прилітало.
І позбавлятесь пієтєту перед путіним.