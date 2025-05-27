Двоє росіян спостерігають за атакою "невідомих" безпілотників у Володимирській області РФ. ВIДЕО

У Муромі Володимирської області РФ "невідомі" дрони атакували Муромський приладобудівний завод.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому чути два вибухи та зафільмовано проліт БПЛА.

Російські ЗМІ повідомляють про безпілотники у Борисоглєбську Воронезької області. План "Ковьор" запроваджували в аеропортах Іванова, Калуги, Нижнього Новгорода, Тамбова, Ярославля та Саратова.

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