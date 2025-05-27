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Новини Відео Вибухи у Росії Дрони СБУ атакували заводи російського ВПК
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Двоє росіян спостерігають за атакою "невідомих" безпілотників у Володимирській області РФ. ВIДЕО

У Муромі Володимирської області РФ "невідомі" дрони атакували Муромський приладобудівний завод. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому чути два вибухи та зафільмовано проліт БПЛА.

Російські ЗМІ повідомляють про безпілотники у Борисоглєбську Воронезької області. План "Ковьор" запроваджували в аеропортах Іванова, Калуги, Нижнього Новгорода, Тамбова, Ярославля та Саратова.

Дивіться: Серія вибухів пролунала у російському Курську. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4504) росія (65829) дрони (4838)


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Топ коментарі
+7
Дивно. Як вони живуть на тих болотах і не втопляться всі *****?
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27.05.2025 09:52
+6
Зараз ночі короткі а рашка довга. Запускають вночі, щоб перелетіти кордон та прикордонну зону ППО вночі, але поки долітають до об'єктів то вже світає, в 5 вже видно.
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27.05.2025 10:01
+5
Слухайте, мене одного вкурв...лює таке ***...(неподобство). Кацапи завжди вночі атакують щоб ускладнити роботу ППО, а наші так ніби хочуть потренувати їхнії ппошників, щоб краще навчилися збивати, серед білого дня як на параді...
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27.05.2025 09:54
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Дивно. Як вони живуть на тих болотах і не втопляться всі *****?
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27.05.2025 09:52 Відповісти
Владимирське Опілля ... - природний (ландшафтний) район у Росії, розташований на частині території Владимирської і Івановської областей. Це яристе хвилясто-увалисте плато з абсолютними висотами від 120 до 165 м і плодючими сірими лісовими ґрунтами. Історично Опілля було одним з перших і основних напрямків слов'янської колонізації Волго-Окського межиріччя, ставши політичним ядром Ростово-Суздальської землі.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9E%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Владимирське_Опілля
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27.05.2025 10:05 Відповісти
Dvizhuha ...
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27.05.2025 09:53 Відповісти
Слухайте, мене одного вкурв...лює таке ***...(неподобство). Кацапи завжди вночі атакують щоб ускладнити роботу ППО, а наші так ніби хочуть потренувати їхнії ппошників, щоб краще навчилися збивати, серед білого дня як на параді...
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27.05.2025 09:54 Відповісти
Зараз ночі короткі а рашка довга. Запускають вночі, щоб перелетіти кордон та прикордонну зону ППО вночі, але поки долітають до об'єктів то вже світає, в 5 вже видно.
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27.05.2025 10:01 Відповісти
там у муромськихї глубєнях вже ніякого ППО нема. Головне перелетіти прикордонну зону і облетіти з півдня московську зону прикриття ППО.
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27.05.2025 10:49 Відповісти
Корегувальники.
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27.05.2025 10:12 Відповісти
той приладобудівний довбати і довбати. Там півсотні будівель розкидані на площі гектарів сто сімдесят, та ще поряд за півкілометра винесена теріторія у 25 гектарів з десятком складів. Якби вдалось попасти в якесь відокремлене виробництво тетразену або ТЕНу, то фейєрверк мешканці Мурома запам'ятали би на все життя.
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27.05.2025 10:35 Відповісти
Отож. Путіну це до жопи. Реальний ущерб - НПЗ. Тому Зеленський НПЗ заборонив.
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27.05.2025 11:12 Відповісти
взагалі то нам до жопи те, що там путіну до жопи. МПЗ виробляє капсулі для стрілецьких набоїв, капсулі-детонатори для артилерійських та мінометних пострілів, детонатори та детонаторні шнури. Тому МПЗ достатньо пріоритетна для нас ціль.
Щодо НПЗ, то чотири дні тому на рязанський прилітало.
І позбавлятесь пієтєту перед путіним.
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27.05.2025 11:32 Відповісти
Не прилітало нічого по Рязанському НПЗ. Це звичайиний зелений вкид. Я сам дивився моніторінг пожеж НАСА в них на сайті. П.С. Щоб винести 25 гектарів потрібна балістика, дописувач зверху правильно на це вказав. Ми імітуємо удари по заводах.
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27.05.2025 11:37 Відповісти
тоді давайте сюди відповідне посилання на сервис NASA, а не голослівне твердження, бо ваше регулярне зрадойобське ниття у кожній новині про українські діпстрайки виглідає дуже підозріло, начебто це у вас така робота.
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27.05.2025 11:47 Відповісти
Я працюю в МВС, і в мене мое ім'я та фамілія. Дайте хоч одну інформацію про НПЗ, окрім сайта НАСА. Хоч щось на підтвердження зеленої брехні. На сайті НАСА в окресностях Рязані по сотні пожеж, кожен смітник та шашлик там світиться.
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27.05.2025 12:00 Відповісти
мені якось ***** де ви працюєте. А ваше загальне посилання на сайт NASA ні про що не свідчіть. Ну хіба що про те, що ви з певною метою займаєтесь на форумі витонченою і планомірною дискредитацією українських діпстрайків.
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27.05.2025 12:07 Відповісти
Коли немає агрументів, москаль або дебіл починає нагинати матюки. Я запитав, де інфа про "страйк" по рязанському НПЗ? Я особисто моніторив як телеграмм, так і новини. РБК та інші посилаються не на факти на новини, а на сайт НАСА. Там не важко знайти Рязань, дату та навіть той НПЗ. Нема дискредитації, бо ми НПЗ не обстрілюємо згідно угоди. Оце факт. а не солоденька смарагдова брехня.
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27.05.2025 12:13 Відповісти
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/
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27.05.2025 12:02 Відповісти
 
 