Дрон-камикадзе Switchblade 600 уничтожает российский ЗРК "Бук-М2" на Донецком направлении. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе Switchblade 600 уничтожили российский ЗРК "Бук-М2" на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной атаки и детонацией боекомплекта опубликована в соцсетях.

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