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Дрон-камикадзе Switchblade 600 уничтожает российский ЗРК "Бук-М2" на Донецком направлении. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе Switchblade 600 уничтожили российский ЗРК "Бук-М2" на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной атаки и детонацией боекомплекта опубликована в соцсетях.

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армия РФ (19592) уничтожение (7171) Донецкая область (9929) ЗРК (209)


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Гарна робота.
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29.05.2025 14:49 Ответить
Густий дим з вогником всередині вказує що екіпаж відчув високу температуру засмаги
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29.05.2025 14:56 Ответить
Надеюсь экипаж и все причастные не игнорируют концерт капзона?
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29.05.2025 14:58 Ответить
 
 