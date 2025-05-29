Дрон-камикадзе Switchblade 600 уничтожает российский ЗРК "Бук-М2" на Донецком направлении. ВИДЕО
Украинские воины с помощью дрона-камикадзе Switchblade 600 уничтожили российский ЗРК "Бук-М2" на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной атаки и детонацией боекомплекта опубликована в соцсетях.
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Деніс Войцеховський
показать весь комментарий29.05.2025 14:49 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Kristobal Juan
показать весь комментарий29.05.2025 14:56 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Энэбиш
показать весь комментарий29.05.2025 14:58 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
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