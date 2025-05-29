Дрон-камікадзе Switchblade 600 знищує російський ЗРК "Бук-М2" на Донецькому напрямку. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе Switchblade 600 знищили російський ЗРК "Бук-М2" на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної атаки та детонацією боєкомплекту опублікований у соцмережах.
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Деніс Войцеховський
показати весь коментар29.05.2025 14:49 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Kristobal Juan
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