Дрон-камікадзе Switchblade 600 знищує російський ЗРК "Бук-М2" на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе Switchblade 600 знищили російський ЗРК "Бук-М2" на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної атаки та детонацією боєкомплекту опублікований у соцмережах.

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