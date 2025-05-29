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Дрон-камікадзе Switchblade 600 знищує російський ЗРК "Бук-М2" на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе Switchblade 600 знищили російський ЗРК "Бук-М2" на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної атаки та детонацією боєкомплекту опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники знищили російський ЗРК "Тор-М2" на Херсонському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17743) знищення (7483) Донецька область (8744) ЗРК (214)


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Гарна робота.
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29.05.2025 14:49 Відповісти
Густий дим з вогником всередині вказує що екіпаж відчув високу температуру засмаги
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29.05.2025 14:56 Відповісти
Надеюсь экипаж и все причастные не игнорируют концерт капзона?
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29.05.2025 14:58 Відповісти
 
 