"Трехсотый" россиянин кричит от боли после атаки украинского дрона: "Сука! Жгут нах#й! Нога - п#зда!". ВИДЕО
Оператор украинского дрона попал в двух оккупантов, которые двигались на квадроцикле по полевой дороге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания снял водитель квадроцикла на свою камеру. Судя по видео, оба оккупанта были ранены - один ковыляет на ногу, а другой вопит от боли. Квадроцикл после попадания загорелся.
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+22 Дужан Міхал
показать весь комментарий30.05.2025 14:17 Ссылка
+18 Алекс Скела
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+10 555 555 #581097
показать весь комментарий30.05.2025 14:18 Ссылка
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на квадрик у фюрера гроші є, а на турнікет - зась
щоб ти здох, потвора !
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Підзаробив дєньох, московіт, у прутіна?!
І тебе також 3,14зда.
Не ходив би ти в Україну, кацапчику.
На поле догорает
А рядом на земле
Унылая возня
Кабзон повременит
Кабзон все понимает
В резиновом жгуте
Нет толку ни х...я
Вага відправки від 20+ кілограмів. Доставку я сплачую.
Буду дуже вдячний за допомогу.
вони зуби бояться йти навіть лікувати,
а тут на війну приперли
тільки ховатись по кущах вміють.
1хвилина і 29секунд "дЄдовскОй слави" для кацапського тєрпіли за поруганую цноту *****, плюгавої кремлівської хвойди, яка проповідувала своїм холопам, що "на міру і смєрть красна"..