"Трехсотый" россиянин кричит от боли после атаки украинского дрона: "Сука! Жгут нах#й! Нога - п#зда!". ВИДЕО

Оператор украинского дрона попал в двух оккупантов, которые двигались на квадроцикле по полевой дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания снял водитель квадроцикла на свою камеру. Судя по видео, оба оккупанта были ранены - один ковыляет на ногу, а другой вопит от боли. Квадроцикл после попадания загорелся.

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