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Новости Видео Дроны против оккупантов
3 874 36

"Трехсотый" россиянин кричит от боли после атаки украинского дрона: "Сука! Жгут нах#й! Нога - п#зда!". ВИДЕО

Оператор украинского дрона попал в двух оккупантов, которые двигались на квадроцикле по полевой дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания снял водитель квадроцикла на свою камеру. Судя по видео, оба оккупанта были ранены - один ковыляет на ногу, а другой вопит от боли. Квадроцикл после попадания загорелся.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов из автоматов ликвидировали оккупантов, которые запрыгнули к ним в окоп: "Чалят манюни. Шо вы, кисы, кукисулики? Три дебила". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19598) уничтожение (7176) дроны (4065)


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Топ комментарии
+22
Ета музика далжна звучать вєчно!
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30.05.2025 14:17
+18
"****! Жгут нах#й! Нога - п#зда!"
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30.05.2025 14:19
+10
а нехрін русні шастати по нашій землі
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30.05.2025 14:18
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Ета музика далжна звучать вєчно!
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30.05.2025 14:17 Ответить
Хоч став на телефон... Мені не можна - внуки часто в гості приходять... А вони - українського виховання...
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30.05.2025 14:24 Ответить
Так то свинособака від задоволення так волала?
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30.05.2025 14:55 Ответить
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки .... было такое
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30.05.2025 15:00 Ответить
а нехрін русні шастати по нашій землі
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30.05.2025 14:18 Ответить
"****! Жгут нах#й! Нога - п#зда!"
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30.05.2025 14:19 Ответить
московит ! Здохни!
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30.05.2025 14:19 Ответить
шо вони тут забули?
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30.05.2025 14:20 Ответить
оцей тепер - ногу
.
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30.05.2025 14:22 Ответить
Давно вже в війні - автомат аж блищить - і на старуху буває проруха
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30.05.2025 14:20 Ответить
чего он так орет ? Ну подумаешь ранили... А когда он ехал думал что будет терминатором
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30.05.2025 14:21 Ответить
То станцвя Дерезай, кацапам вилезай, а воно волає з горя що потяг до Кобзона проїхам повз нього і тепер треба пару діб чекати наступного на обдзюреному матрасі десь у санбаті.
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30.05.2025 14:53 Ответить
знову Есмархом мотають ?

на квадрик у фюрера гроші є, а на турнікет - зась

щоб ти здох, потвора !

.
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30.05.2025 14:21 Ответить
піфдараси рускі. В них мозок включається тільки на пару секунд пере смертю.
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30.05.2025 14:23 Ответить
якщо нога при ньому - це просто подряпина.
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30.05.2025 14:23 Ответить
Ти кого намагаєшся заспокоїти, кацапе?
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30.05.2025 14:31 Ответить
Вимагає московіт, кувалду пригожинську.???
Підзаробив дєньох, московіт, у прутіна?!
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30.05.2025 14:24 Ответить
В сраку йому х&й , на шию жгут, щоб голова не гойдалась
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30.05.2025 14:24 Ответить
як свиня візжить... Ніколи не забуду побратима зі 128-ї гірно-штурмової бригади,пробита каска,осколок в голові,просе в мене сигарету, кажу йому -не кури,а він просе,даю-покурив,просе води,знаю що не можна багато,а як не даєш?повезли,чую по рації позивний його запрошують,не довезли... Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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30.05.2025 14:38 Ответить
як там у станіславського - НЄ ВЄРЮ
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30.05.2025 15:01 Ответить
Кому ти "нє вєріш",мені?
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30.05.2025 15:19 Ответить
А навіщо жгут "на х@й?"
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30.05.2025 14:41 Ответить
І нозі твоєй 3,14зда,
І тебе також 3,14зда.

Не ходив би ти в Україну, кацапчику.
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30.05.2025 14:47 Ответить
Зеленый квадроцикл
На поле догорает
А рядом на земле
Унылая возня
Кабзон повременит
Кабзон все понимает
В резиновом жгуте
Нет толку ни х...я
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30.05.2025 14:49 Ответить
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30.05.2025 14:57 Ответить
прямо матусовский.
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30.05.2025 15:07 Ответить
З глушаками їхали.... Специ або диверсанти. Тепер їм треба жгут на*уй
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30.05.2025 14:55 Ответить
потребую для скидів талевий дріт діаметром від 4 мм до 6мм, або метизи від М4 до М6. Мені підходять сталеві болти\гвинти від М4 до М6, сталеві заклепки діаметром від 4 до 6 мм, все загальною довжиною до 20 мм разом з головкою, а також гайки від М4 до М8. Звісно можно іржаве та нестерильне.
Вага відправки від 20+ кілограмів. Доставку я сплачую.
Буду дуже вдячний за допомогу.
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30.05.2025 15:00 Ответить
Жгут! Бо кацапська нога на святій Українській землі дістала відплату.
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30.05.2025 15:04 Ответить
Нога может быть пи-дой только у россиян.
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30.05.2025 15:08 Ответить
судя по тому,что в конце крик перешел на фальцет-ему презервативы больше в жизни не понадобятся
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30.05.2025 15:13 Ответить
воїни срані,
вони зуби бояться йти навіть лікувати,
а тут на війну приперли
тільки ховатись по кущах вміють.
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30.05.2025 15:13 Ответить
смог-такі пАвтар-іть..
1хвилина і 29секунд "дЄдовскОй слави" для кацапського тєрпіли за поруганую цноту *****, плюгавої кремлівської хвойди, яка проповідувала своїм холопам, що "на міру і смєрть красна"..
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30.05.2025 15:29 Ответить
Жгут нах#й! - я під столом!
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30.05.2025 15:30 Ответить
а ты думал ??? это война !!! раз и тебе жопа !!! ко мне скорая ехала 30минут в городе !!! а к тебе и вовсе не приедет !!!(((бегите орки , бегите !!!((((
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30.05.2025 15:31 Ответить
У мальчіка в трусіках ножка боліт😢
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30.05.2025 15:32 Ответить
 
 