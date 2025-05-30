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"Трьохсотий" росіянин волає від болю після атаки українського дрона: "Сука! Жгут нах#й! Нога - п#зда!". ВIДЕО
Оператор українського дрона поцілив у двох окупантів, які рухалися на квадроциклі польовою дорогою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент влучання зафільмував водій квадроцикла на свою камеру. Судячи із відео, обидва окупанти були поранені - один шкандибає на ногу, а інший волає від болю. Квадроцикл після влучання загорівся.
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Топ коментарі
+17 Дужан Міхал
показати весь коментар30.05.2025 14:17 Посилання
+12 Алекс Скела
показати весь коментар30.05.2025 14:19 Посилання
+8 555 555 #581097
показати весь коментар30.05.2025 14:18 Посилання
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на квадрик у фюрера гроші є, а на турнікет - зась
щоб ти здох, потвора !
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Підзаробив дєньох, московіт, у прутіна?!
І тебе також 3,14зда.
Не ходив би ти в Україну, кацапчику.
На поле догорает
А рядом на земле
Унылая возня
Кабзон повременит
Кабзон все понимает
В резиновом жгуте
Нет толку ни х...я
Вага відправки від 20+ кілограмів. Доставку я сплачую.
Буду дуже вдячний за допомогу.
вони зуби бояться йти навіть лікувати,
а тут на війну приперли
тільки ховатись по кущах вміють.
1хвилина і 29секунд "дЄдовскОй слави" для кацапського тєрпіли за поруганую цноту *****, плюгавої кремлівської хвойди, яка проповідувала своїм холопам, що "на міру і смєрть красна"..