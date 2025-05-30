УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11323 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
3 265 34

"Трьохсотий" росіянин волає від болю після атаки українського дрона: "Сука! Жгут нах#й! Нога - п#зда!". ВIДЕО

Оператор українського дрона поцілив у двох окупантів, які рухалися на квадроциклі польовою дорогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент влучання зафільмував водій квадроцикла на свою камеру. Судячи із відео, обидва окупанти були поранені - один шкандибає на ногу, а інший волає від болю. Квадроцикл після влучання загорівся.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів із автоматів ліквідували окупантів, які застрибнули до них в окоп: "Чалять манюні. Шо ви, кіси, кукісуліки? Три дибіла". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) знищення (7488) дрони (4856)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Ета музика далжна звучать вєчно!
показати весь коментар
30.05.2025 14:17
+12
"****! Жгут нах#й! Нога - п#зда!"
показати весь коментар
30.05.2025 14:19
+8
а нехрін русні шастати по нашій землі
показати весь коментар
30.05.2025 14:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ета музика далжна звучать вєчно!
показати весь коментар
30.05.2025 14:17 Відповісти
Хоч став на телефон... Мені не можна - внуки часто в гості приходять... А вони - українського виховання...
показати весь коментар
30.05.2025 14:24 Відповісти
Так то свинособака від задоволення так волала?
показати весь коментар
30.05.2025 14:55 Відповісти
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки .... было такое
показати весь коментар
30.05.2025 15:00 Відповісти
а нехрін русні шастати по нашій землі
показати весь коментар
30.05.2025 14:18 Відповісти
"****! Жгут нах#й! Нога - п#зда!"
показати весь коментар
30.05.2025 14:19 Відповісти
московит ! Здохни!
показати весь коментар
30.05.2025 14:19 Відповісти
шо вони тут забули?
показати весь коментар
30.05.2025 14:20 Відповісти
оцей тепер - ногу
.
показати весь коментар
30.05.2025 14:22 Відповісти
Давно вже в війні - автомат аж блищить - і на старуху буває проруха
показати весь коментар
30.05.2025 14:20 Відповісти
чего он так орет ? Ну подумаешь ранили... А когда он ехал думал что будет терминатором
показати весь коментар
30.05.2025 14:21 Відповісти
То станцвя Дерезай, кацапам вилезай, а воно волає з горя що потяг до Кобзона проїхам повз нього і тепер треба пару діб чекати наступного на обдзюреному матрасі десь у санбаті.
показати весь коментар
30.05.2025 14:53 Відповісти
знову Есмархом мотають ?

на квадрик у фюрера гроші є, а на турнікет - зась

щоб ти здох, потвора !

.
показати весь коментар
30.05.2025 14:21 Відповісти
піфдараси рускі. В них мозок включається тільки на пару секунд пере смертю.
показати весь коментар
30.05.2025 14:23 Відповісти
якщо нога при ньому - це просто подряпина.
показати весь коментар
30.05.2025 14:23 Відповісти
Ти кого намагаєшся заспокоїти, кацапе?
показати весь коментар
30.05.2025 14:31 Відповісти
Вимагає московіт, кувалду пригожинську.???
Підзаробив дєньох, московіт, у прутіна?!
показати весь коментар
30.05.2025 14:24 Відповісти
В сраку йому х&й , на шию жгут, щоб голова не гойдалась
показати весь коментар
30.05.2025 14:24 Відповісти
як свиня візжить... Ніколи не забуду побратима зі 128-ї гірно-штурмової бригади,пробита каска,осколок в голові,просе в мене сигарету, кажу йому -не кури,а він просе,даю-покурив,просе води,знаю що не можна багато,а як не даєш?повезли,чую по рації позивний його запрошують,не довезли... Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
показати весь коментар
30.05.2025 14:38 Відповісти
як там у станіславського - НЄ ВЄРЮ
показати весь коментар
30.05.2025 15:01 Відповісти
Кому ти "нє вєріш",мені?
показати весь коментар
30.05.2025 15:19 Відповісти
А навіщо жгут "на х@й?"
показати весь коментар
30.05.2025 14:41 Відповісти
І нозі твоєй 3,14зда,
І тебе також 3,14зда.

Не ходив би ти в Україну, кацапчику.
показати весь коментар
30.05.2025 14:47 Відповісти
Зеленый квадроцикл
На поле догорает
А рядом на земле
Унылая возня
Кабзон повременит
Кабзон все понимает
В резиновом жгуте
Нет толку ни х...я
показати весь коментар
30.05.2025 14:49 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2025 14:57 Відповісти
прямо матусовский.
показати весь коментар
30.05.2025 15:07 Відповісти
З глушаками їхали.... Специ або диверсанти. Тепер їм треба жгут на*уй
показати весь коментар
30.05.2025 14:55 Відповісти
потребую для скидів талевий дріт діаметром від 4 мм до 6мм, або метизи від М4 до М6. Мені підходять сталеві болти\гвинти від М4 до М6, сталеві заклепки діаметром від 4 до 6 мм, все загальною довжиною до 20 мм разом з головкою, а також гайки від М4 до М8. Звісно можно іржаве та нестерильне.
Вага відправки від 20+ кілограмів. Доставку я сплачую.
Буду дуже вдячний за допомогу.
показати весь коментар
30.05.2025 15:00 Відповісти
Жгут! Бо кацапська нога на святій Українській землі дістала відплату.
показати весь коментар
30.05.2025 15:04 Відповісти
Нога может быть пи-дой только у россиян.
показати весь коментар
30.05.2025 15:08 Відповісти
судя по тому,что в конце крик перешел на фальцет-ему презервативы больше в жизни не понадобятся
показати весь коментар
30.05.2025 15:13 Відповісти
воїни срані,
вони зуби бояться йти навіть лікувати,
а тут на війну приперли
тільки ховатись по кущах вміють.
показати весь коментар
30.05.2025 15:13 Відповісти
смог-такі пАвтар-іть..
1хвилина і 29секунд "дЄдовскОй слави" для кацапського тєрпіли за поруганую цноту *****, плюгавої кремлівської хвойди, яка проповідувала своїм холопам, що "на міру і смєрть красна"..
показати весь коментар
30.05.2025 15:29 Відповісти
Жгут нах#й! - я під столом!
показати весь коментар
30.05.2025 15:30 Відповісти
 
 