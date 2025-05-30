"Трьохсотий" росіянин волає від болю після атаки українського дрона: "Сука! Жгут нах#й! Нога - п#зда!". ВIДЕО

Оператор українського дрона поцілив у двох окупантів, які рухалися на квадроциклі польовою дорогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент влучання зафільмував водій квадроцикла на свою камеру. Судячи із відео, обидва окупанти були поранені - один шкандибає на ногу, а інший волає від болю. Квадроцикл після влучання загорівся.

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