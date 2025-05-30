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Оккупант неудачно маскировался между зубами дракона и был ликвидирован дроном. ВИДЕО
Российский оккупант хотел замаскироваться между зубами дракона, однако оператор дрона батальона беспилотных Систем 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ был бдительным и не дал врагу шанса.
Соответствующее видео опубликовано телеграм-каналом Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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