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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант неудачно маскировался между зубами дракона и был ликвидирован дроном. ВИДЕО

Российский оккупант хотел замаскироваться между зубами дракона, однако оператор дрона батальона беспилотных Систем 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ был бдительным и не дал врагу шанса.

Соответствующее видео опубликовано телеграм-каналом Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дроны 110-й ОМБр уничтожили две БМП с российской пехотой на Новопавловском направлении. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4065) 110 отдельная механизированная бригада (110) война в Украине (4549)


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30.05.2025 18:56 Ответить
і до стоматолога не ходи

.
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30.05.2025 18:58 Ответить
заганяли кацапа)))
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30.05.2025 19:08 Ответить
Це та знаменита "маскирующая накидка", якою кацапи хвалилися? Так "герой иСВО" сам і ній "заблудився"...
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30.05.2025 19:11 Ответить
Паспарту!!!
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30.05.2025 19:11 Ответить
что за танцы с бубнами ??)))
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30.05.2025 20:08 Ответить
Гнилой зуб. Удалить.
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30.05.2025 20:13 Ответить
 
 