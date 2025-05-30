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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Окупант невдало маскувався між зубами дракона і був ліквідований дроном. ВIДЕО

Російський окупант хотів замаскуватися між зубами дракона, однак оператор дрону батальйону безпілотних Систем 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ був пильним та не дав ворогу шансу.

Відповідне відео опубліковано телеграм-каналом Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрони 110-ї ОМБр знищили дві БМП з російською піхотою на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4856) 110 окрема механізована бригада (112) війна в Україні (4586)


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30.05.2025 18:56 Відповісти
і до стоматолога не ходи

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30.05.2025 18:58 Відповісти
заганяли кацапа)))
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30.05.2025 19:08 Відповісти
Це та знаменита "маскирующая накидка", якою кацапи хвалилися? Так "герой иСВО" сам і ній "заблудився"...
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30.05.2025 19:11 Відповісти
Паспарту!!!
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30.05.2025 19:11 Відповісти
что за танцы с бубнами ??)))
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30.05.2025 20:08 Відповісти
Гнилой зуб. Удалить.
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30.05.2025 20:13 Відповісти
 
 