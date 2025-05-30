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Окупант невдало маскувався між зубами дракона і був ліквідований дроном. ВIДЕО
Російський окупант хотів замаскуватися між зубами дракона, однак оператор дрону батальйону безпілотних Систем 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ був пильним та не дав ворогу шансу.
Відповідне відео опубліковано телеграм-каналом Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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