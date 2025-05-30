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Новости Видео Обращение Зеленского
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Россия почему-то скрывает свой так называемый "меморандум", - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 1192-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас ни мы в Украине, ни Турция как принимающая сторона не имеем никакой информации о российском так называемом "меморандуме". Россияне почему-то скрывают свой этот документ. Совершенно странная позиция. Никакого понимания формата.

Видимо, они в Москве вообще отвыкли от дипломатии. Постоянно они что-то делают такое, чтобы доказать, что именно они самый неадекватный субъект в мире. Но именно это и убеждает всех, что новое давление нужно - давление на Россию.

Сегодня также запланирован разговор с президентом Турции Эрдоганом. Пробуем добавить реальный смысл в возможную встречу. Ни один день не должен теряться, потому что каждый день подрыва россиянами дипломатии - это потерянные жизни людей", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ воспринимает разговоры о паузах в давлении как политический выигрыш, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) война в Украине (4549)


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Топ комментарии
+3
через гідранта не дивлюсь єдиний лохотрон. так цього потужного і незламного гандона вже ввімкнули і на Цензорі.
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30.05.2025 21:35
+3
Колись хотів ти подивитись пуйлу в очі,ти знав що він хоче миру "Главное перестать стрелять".Переобувся?
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30.05.2025 21:43
+3
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭТОЙ МУЙНИ:
1) Посмотреть в глаза в поисках там мира.
2) Сойтись посередине.
3) Зашкварить шашлычки на майские и октябрьские.
4) Разминировать всё, отвести войска, запустить Шаттлы.
5) Закатать ракетную программу и бюджет Минобороны в асфальт.
6) Назначить на все важнейшие должности 100%-ных вражеских агентов.
Я ничего не упустил?
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30.05.2025 21:47
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Шо ти в ньому хочеш побачити? - капітуляція
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30.05.2025 21:33 Ответить
Пуйло боїться, що в рижого від його хатєлок ікавка нападе.
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30.05.2025 21:33 Ответить
Нічого він не боїться- підорас трамп його союзник. І ворог України.
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30.05.2025 21:47 Ответить
як ти ютубер заї3ав
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30.05.2025 21:33 Ответить
Є що приховувати, от і приховує....
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30.05.2025 21:34 Ответить
Тому що зустріч одразу втрачає сенс.
Навіть можна не їхати, ну хіба може поїсти та поплавати у морі якщо ол інклюзів
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30.05.2025 21:35 Ответить
через гідранта не дивлюсь єдиний лохотрон. так цього потужного і незламного гандона вже ввімкнули і на Цензорі.
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30.05.2025 21:35 Ответить
Глупый пи́нгвин робко прячет,
Умный - смело достает! (с)
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30.05.2025 21:36 Ответить
Колись хотів ти подивитись пуйлу в очі,ти знав що він хоче миру "Главное перестать стрелять".Переобувся?
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30.05.2025 21:43 Ответить
На нари мудака тупорилого!
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30.05.2025 21:44 Ответить
Так нащо тоді ведеш переговори з кацапською падалью?
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30.05.2025 21:46 Ответить
Мабуть, хочуть кудись заглянути ??
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30.05.2025 21:46 Ответить
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭТОЙ МУЙНИ:
1) Посмотреть в глаза в поисках там мира.
2) Сойтись посередине.
3) Зашкварить шашлычки на майские и октябрьские.
4) Разминировать всё, отвести войска, запустить Шаттлы.
5) Закатать ракетную программу и бюджет Минобороны в асфальт.
6) Назначить на все важнейшие должности 100%-ных вражеских агентов.
Я ничего не упустил?
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30.05.2025 21:47 Ответить
Все вірно. Забув тільки як зелупи запустили під самий Київ кацапів, допустили різню в Бучі, Бородянці, Ірпені ,Мощуні,Гостомелі. І заборонили евакуацію "Мрії".
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30.05.2025 21:50 Ответить
Зняли деталі з ппо, та намагалися зупинити пашинського, який вивозив єдині 4 Нептуни. Тепер список повний. Смерть зепідорасам.
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30.05.2025 21:52 Ответить
Там их преступлений на 1000 Портновых хватит.
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30.05.2025 21:55 Ответить
Вова,ну не буть рєбйонкам(Привезуть вони все те саме в Стамбул( може ще додадуть((
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30.05.2025 21:50 Ответить
та ти теж угоду про надра засекретив, клоун мля.
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30.05.2025 21:55 Ответить
а де український меморандум побачити із секретними протоколами від зелупи?
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30.05.2025 21:56 Ответить
"...не маємо жодної інформації про російський так званий "меморандум" Джерело: https://censor.net/ua/v3555322

А Громадяни України не мають жодного уявлення про "так званий" перелік вимог від України... Хриплосик, ти не переплутав часом кому ти ПОВИНЕН служити? (питання риторичне)
Щоб твоїй харі хоч хтось (з тих, хто має критичне мислення) повірив ти повинен оприлюднити протоколи "зустріч в Омані", "Стамбул'22", "візитів" дєрьмака до США у 2023-му (результатом яких стало припинення допомоги Україні на пів року), юридичний статус "безпекових угод", які ти понапідписувало минулого року......
Якщо перераховувати все, то це буде доволі великий "лонг-рід". А що, по факту (з усіх обіцянок) було зроблено/виконано, окрім "я ваш вирок"?
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30.05.2025 21:56 Ответить
Зеленський як завжди - псує повітря аби замулити свою дурість чи зраду.

Бо "українського" меморандуму люди теж не бачили. Ні з Оману, ні зі Стамбулу-22...
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30.05.2025 22:01 Ответить
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30.05.2025 22:20 Ответить
 
 