Россия почему-то скрывает свой так называемый "меморандум", - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 1192-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас ни мы в Украине, ни Турция как принимающая сторона не имеем никакой информации о российском так называемом "меморандуме". Россияне почему-то скрывают свой этот документ. Совершенно странная позиция. Никакого понимания формата.
Видимо, они в Москве вообще отвыкли от дипломатии. Постоянно они что-то делают такое, чтобы доказать, что именно они самый неадекватный субъект в мире. Но именно это и убеждает всех, что новое давление нужно - давление на Россию.
Сегодня также запланирован разговор с президентом Турции Эрдоганом. Пробуем добавить реальный смысл в возможную встречу. Ни один день не должен теряться, потому что каждый день подрыва россиянами дипломатии - это потерянные жизни людей", - сказал Зеленский.
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Навіть можна не їхати, ну хіба може поїсти та поплавати у морі якщо ол інклюзів
Умный - смело достает! (с)
1) Посмотреть в глаза в поисках там мира.
2) Сойтись посередине.
3) Зашкварить шашлычки на майские и октябрьские.
4) Разминировать всё, отвести войска, запустить Шаттлы.
5) Закатать ракетную программу и бюджет Минобороны в асфальт.
6) Назначить на все важнейшие должности 100%-ных вражеских агентов.
Я ничего не упустил?
А Громадяни України не мають жодного уявлення про "так званий" перелік вимог від України... Хриплосик, ти не переплутав часом кому ти ПОВИНЕН служити? (питання риторичне)
Щоб твоїй харі хоч хтось (з тих, хто має критичне мислення) повірив ти повинен оприлюднити протоколи "зустріч в Омані", "Стамбул'22", "візитів" дєрьмака до США у 2023-му (результатом яких стало припинення допомоги Україні на пів року), юридичний статус "безпекових угод", які ти понапідписувало минулого року......
Якщо перераховувати все, то це буде доволі великий "лонг-рід". А що, по факту (з усіх обіцянок) було зроблено/виконано, окрім "я ваш вирок"?
Бо "українського" меморандуму люди теж не бачили. Ні з Оману, ні зі Стамбулу-22...