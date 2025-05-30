Россия почему-то скрывает свой так называемый "меморандум", - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 1192-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас ни мы в Украине, ни Турция как принимающая сторона не имеем никакой информации о российском так называемом "меморандуме". Россияне почему-то скрывают свой этот документ. Совершенно странная позиция. Никакого понимания формата.

Видимо, они в Москве вообще отвыкли от дипломатии. Постоянно они что-то делают такое, чтобы доказать, что именно они самый неадекватный субъект в мире. Но именно это и убеждает всех, что новое давление нужно - давление на Россию.

Сегодня также запланирован разговор с президентом Турции Эрдоганом. Пробуем добавить реальный смысл в возможную встречу. Ни один день не должен теряться, потому что каждый день подрыва россиянами дипломатии - это потерянные жизни людей", - сказал Зеленский.

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