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Новини Відео Звернення Зеленського
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Росія чомусь приховує свій так званий "меморандум", - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 1192-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ані ми в Україні, ані Туреччина як приймаюча сторона не маємо жодної інформації про російський так званий "меморандум". Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату.

Мабуть, вони в Москві взагалі відвикли від дипломатії. Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний субʼєкт у світі. Але саме це і переконує всіх, що новий тиск потрібен – тиск на Росію.

Сьогодні також запланована розмова з президентом Туреччини Ердоганом. Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись, бо кожен день підриву росіянами дипломатії – це втрачені життя людей", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ сприймає розмови про паузи в тиску як політичний виграш, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+5
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭТОЙ МУЙНИ:
1) Посмотреть в глаза в поисках там мира.
2) Сойтись посередине.
3) Зашкварить шашлычки на майские и октябрьские.
4) Разминировать всё, отвести войска, запустить Шаттлы.
5) Закатать ракетную программу и бюджет Минобороны в асфальт.
6) Назначить на все важнейшие должности 100%-ных вражеских агентов.
Я ничего не упустил?
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30.05.2025 21:47
+4
через гідранта не дивлюсь єдиний лохотрон. так цього потужного і незламного гандона вже ввімкнули і на Цензорі.
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30.05.2025 21:35
+3
Тому що зустріч одразу втрачає сенс.
Навіть можна не їхати, ну хіба може поїсти та поплавати у морі якщо ол інклюзів
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30.05.2025 21:35
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Шо ти в ньому хочеш побачити? - капітуляція
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30.05.2025 21:33 Відповісти
Пуйло боїться, що в рижого від його хатєлок ікавка нападе.
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30.05.2025 21:33 Відповісти
Нічого він не боїться- підорас трамп його союзник. І ворог України.
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30.05.2025 21:47 Відповісти
як ти ютубер заї3ав
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30.05.2025 21:33 Відповісти
Є що приховувати, от і приховує....
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30.05.2025 21:34 Відповісти
Тому що зустріч одразу втрачає сенс.
Навіть можна не їхати, ну хіба може поїсти та поплавати у морі якщо ол інклюзів
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30.05.2025 21:35 Відповісти
через гідранта не дивлюсь єдиний лохотрон. так цього потужного і незламного гандона вже ввімкнули і на Цензорі.
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30.05.2025 21:35 Відповісти
Глупый пи́нгвин робко прячет,
Умный - смело достает! (с)
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30.05.2025 21:36 Відповісти
Колись хотів ти подивитись пуйлу в очі,ти знав що він хоче миру "Главное перестать стрелять".Переобувся?
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30.05.2025 21:43 Відповісти
На нари мудака тупорилого!
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30.05.2025 21:44 Відповісти
Так нащо тоді ведеш переговори з кацапською падалью?
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30.05.2025 21:46 Відповісти
Мабуть, хочуть кудись заглянути ??
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30.05.2025 21:46 Відповісти
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭТОЙ МУЙНИ:
1) Посмотреть в глаза в поисках там мира.
2) Сойтись посередине.
3) Зашкварить шашлычки на майские и октябрьские.
4) Разминировать всё, отвести войска, запустить Шаттлы.
5) Закатать ракетную программу и бюджет Минобороны в асфальт.
6) Назначить на все важнейшие должности 100%-ных вражеских агентов.
Я ничего не упустил?
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30.05.2025 21:47 Відповісти
Все вірно. Забув тільки як зелупи запустили під самий Київ кацапів, допустили різню в Бучі, Бородянці, Ірпені ,Мощуні,Гостомелі. І заборонили евакуацію "Мрії".
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30.05.2025 21:50 Відповісти
Зняли деталі з ппо, та намагалися зупинити пашинського, який вивозив єдині 4 Нептуни. Тепер список повний. Смерть зепідорасам.
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30.05.2025 21:52 Відповісти
Там их преступлений на 1000 Портновых хватит.
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30.05.2025 21:55 Відповісти
Вова,ну не буть рєбйонкам(Привезуть вони все те саме в Стамбул( може ще додадуть((
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30.05.2025 21:50 Відповісти
та ти теж угоду про надра засекретив, клоун мля.
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30.05.2025 21:55 Відповісти
а де український меморандум побачити із секретними протоколами від зелупи?
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30.05.2025 21:56 Відповісти
"...не маємо жодної інформації про російський так званий "меморандум" Джерело: https://censor.net/ua/v3555322

А Громадяни України не мають жодного уявлення про "так званий" перелік вимог від України... Хриплосик, ти не переплутав часом кому ти ПОВИНЕН служити? (питання риторичне)
Щоб твоїй харі хоч хтось (з тих, хто має критичне мислення) повірив ти повинен оприлюднити протоколи "зустріч в Омані", "Стамбул'22", "візитів" дєрьмака до США у 2023-му (результатом яких стало припинення допомоги Україні на пів року), юридичний статус "безпекових угод", які ти понапідписувало минулого року......
Якщо перераховувати все, то це буде доволі великий "лонг-рід". А що, по факту (з усіх обіцянок) було зроблено/виконано, окрім "я ваш вирок"?
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30.05.2025 21:56 Відповісти
Зеленський як завжди - псує повітря аби замулити свою дурість чи зраду.

Бо "українського" меморандуму люди теж не бачили. Ні з Оману, ні зі Стамбулу-22...
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30.05.2025 22:01 Відповісти
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30.05.2025 22:20 Відповісти
 
 