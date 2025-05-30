Росія чомусь приховує свій так званий "меморандум", - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 1192-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз ані ми в Україні, ані Туреччина як приймаюча сторона не маємо жодної інформації про російський так званий "меморандум". Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату.
Мабуть, вони в Москві взагалі відвикли від дипломатії. Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний субʼєкт у світі. Але саме це і переконує всіх, що новий тиск потрібен – тиск на Росію.
Сьогодні також запланована розмова з президентом Туреччини Ердоганом. Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись, бо кожен день підриву росіянами дипломатії – це втрачені життя людей", - сказав Зеленський.
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Навіть можна не їхати, ну хіба може поїсти та поплавати у морі якщо ол інклюзів
Умный - смело достает! (с)
1) Посмотреть в глаза в поисках там мира.
2) Сойтись посередине.
3) Зашкварить шашлычки на майские и октябрьские.
4) Разминировать всё, отвести войска, запустить Шаттлы.
5) Закатать ракетную программу и бюджет Минобороны в асфальт.
6) Назначить на все важнейшие должности 100%-ных вражеских агентов.
Я ничего не упустил?
А Громадяни України не мають жодного уявлення про "так званий" перелік вимог від України... Хриплосик, ти не переплутав часом кому ти ПОВИНЕН служити? (питання риторичне)
Щоб твоїй харі хоч хтось (з тих, хто має критичне мислення) повірив ти повинен оприлюднити протоколи "зустріч в Омані", "Стамбул'22", "візитів" дєрьмака до США у 2023-му (результатом яких стало припинення допомоги Україні на пів року), юридичний статус "безпекових угод", які ти понапідписувало минулого року......
Якщо перераховувати все, то це буде доволі великий "лонг-рід". А що, по факту (з усіх обіцянок) було зроблено/виконано, окрім "я ваш вирок"?
Бо "українського" меморандуму люди теж не бачили. Ні з Оману, ні зі Стамбулу-22...