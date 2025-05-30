Росія чомусь приховує свій так званий "меморандум", - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 1192-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ані ми в Україні, ані Туреччина як приймаюча сторона не маємо жодної інформації про російський так званий "меморандум". Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату.

Мабуть, вони в Москві взагалі відвикли від дипломатії. Постійно вони щось роблять таке, щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний субʼєкт у світі. Але саме це і переконує всіх, що новий тиск потрібен – тиск на Росію.

Сьогодні також запланована розмова з президентом Туреччини Ердоганом. Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись, бо кожен день підриву росіянами дипломатії – це втрачені життя людей", - сказав Зеленський.

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