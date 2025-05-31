Россия обстреляла Славянск: двое раненых. ВИДЕО
В субботу утром, 31 мая, российская армия нанесла удар по городу Славянску в Донецкой области.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, обстрел произошел в 3:20 ночи - оккупанты попали по частному сектору города, применив авиабомбу ФАБ.
В результате атаки ранены, по меньшей мере, два человека, которые сейчас находятся в больнице.
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Старий маразматик, зкацаплений!!