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Россия обстреляла Славянск: двое раненых. ВИДЕО

В субботу утром, 31 мая, российская армия нанесла удар по городу Славянску в Донецкой области.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, обстрел произошел в 3:20 ночи - оккупанты попали по частному сектору города, применив авиабомбу ФАБ.

В результате атаки ранены, по меньшей мере, два человека, которые сейчас находятся в больнице.

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Автор: 

обстрел (27716) Донецкая область (9946) Краматорский район (340) Славянск (2596)


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Це ж не обстріли, а помилки прутіна, як каже Трамп з ДержДепом США!!
Старий маразматик, зкацаплений!!
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31.05.2025 10:09 Ответить
Це ***** так захищає рузькоязічноє насілєніє
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31.05.2025 10:19 Ответить
 
 