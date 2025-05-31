Росія обстріляла Слов’янськ: двоє поранених. ВIДЕО

У суботу вранці, 31 травня, російська армія завдала удару по місту Слов'янськ у Донецькій області.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, обстріл стався о 3:20 ночі - окупанти влучили по приватному сектору міста, застосувавши авіабомбу ФАБ.

Внаслідок атаки поранено щонайменше двох людей, які наразі перебувають у лікарні.

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