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Новини Відео Обстріл Слов’янська
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Росія обстріляла Слов’янськ: двоє поранених. ВIДЕО

У суботу вранці, 31 травня, російська армія завдала удару по місту Слов'янськ у Донецькій області.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, обстріл стався о 3:20 ночі - окупанти влучили по приватному сектору міста, застосувавши авіабомбу ФАБ.

Внаслідок атаки поранено щонайменше двох людей, які наразі перебувають у лікарні.

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Автор: 

обстріл (29037) Донецька область (8761) Краматорський район (345) Слов’янськ (623)


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Це ж не обстріли, а помилки прутіна, як каже Трамп з ДержДепом США!!
Старий маразматик, зкацаплений!!
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31.05.2025 10:09 Відповісти
Це ***** так захищає рузькоязічноє насілєніє
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31.05.2025 10:19 Відповісти
 
 