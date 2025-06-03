РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13186 посетителей онлайн
Новости Видео Взрыв на моторном заводе в Заволжье
16 564 43

На моторном заводе в РФ пожар, российские телеграм-каналы пишут, что взорвалась фура. ВИДЕО

В российском городе Заволжье Нижегородской области на моторном заводе вспыхнул пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и управление МЧС в области.

Так российские чрезвычайники говорят, что горит грузовой автомобиль с цистерной и кровля цеха. Предварительная площадь пожара 75 квадратных метров. И сообщают об одном пострадавшем в результате пожара.

В телеграм-канале ВЧК-ОГПУ утверждают, что фура приехала в цех с химическими веществами и взорвалась. Огонь перекинулся на крышу завода. Причина взрыва неизвестна.

Смотрите: Вражеская бронемашина исчезает в дыму и огне после атаки морпехов из 36-й бригады. ВИДЕО

Сообщение МЧС о пожаре
Сообщение о взрыве фуры

Автор: 

взрыв (6801) россия (96125)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
Чето не везет им с фурами. Пороблено похоже. Надо попов звать.
показать весь комментарий
03.06.2025 02:02 Ответить
+33
Вони скоро заборонять Фури....і літаки і все крім ослів. А Потім вибухне і він
показать весь комментарий
03.06.2025 02:15 Ответить
+23
показать весь комментарий
03.06.2025 06:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чето не везет им с фурами. Пороблено похоже. Надо попов звать.
показать весь комментарий
03.06.2025 02:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZGuA56zl0wo

Мовчанка Трампа про День Малюка , та вкид АКСІОС про те, що США знали, та зізнання Гексета про те як він спостерігав прямо з бази США за спецоперацією - усі ці питання тут
показать весь комментарий
03.06.2025 04:06 Ответить
Брехня!
показать весь комментарий
03.06.2025 06:34 Ответить
ню-ню
показать весь комментарий
03.06.2025 06:57 Ответить
Вони скоро заборонять Фури....і літаки і все крім ослів. А Потім вибухне і він
показать весь комментарий
03.06.2025 02:15 Ответить
И то, будут шерстить ослов, начиная з ратиць.
показать весь комментарий
03.06.2025 06:58 Ответить
Фура-нічний кошмар кацапні.
показать весь комментарий
03.06.2025 02:17 Ответить
Походу Роісє дійсно пора переводити всю логістику на віслючків. 😁
показать весь комментарий
03.06.2025 02:29 Ответить
...i на бiсаги з кошолками...
показать весь комментарий
03.06.2025 06:56 Ответить
Всі проблеми Рашки завжди від Окурків!
показать весь комментарий
03.06.2025 03:11 Ответить
Скоро той серіал Дальнобойщики з 2000 тисячних у них знову стануть крутити .
показать весь комментарий
03.06.2025 03:12 Ответить
Скоріше, заборонять, як екстремістський! ))
показать весь комментарий
03.06.2025 03:48 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2025 06:54 Ответить
Геномодифіковані фури...
показать весь комментарий
03.06.2025 03:46 Ответить
вся кацапія буде палати
ви ще сцятись у постілі будете , москалики
ой, не до тих ви рило своє сунули...
показать весь комментарий
03.06.2025 04:00 Ответить
У слiд за флотом, авеацiя пiшла по *****. Якi вже тут жарти?
показать весь комментарий
03.06.2025 05:03 Ответить
75 кв.метрів(((
показать весь комментарий
03.06.2025 06:06 Ответить
Президент Зеленський натякає, що можуть бути ще якісь заходи - ймовірно, нова спецоперація, подібна до вчорашньої, - щоб російська делегація перестала поводитися нахабно.

Йому передали, що сьогодні делегація рф була в рази спокійніше, ніж під час перших перемовин. Проте ще не достатньо.
показать весь комментарий
03.06.2025 06:08 Ответить
Ух ти, потужні натяки.Взагалі, Ви певнений, що про "Павутину" вони з єрмаком знали?
показать весь комментарий
03.06.2025 06:17 Ответить
https://youtube.com/shorts/f-Tr0PyERkM?si=WrHxo9GUhAlEscnR
показать весь комментарий
03.06.2025 08:20 Ответить
Зє двічі офігів.
Перший раз, коли почули про пошкодження 40+ кацапських літаків,
а другий, що він особисто керував операцією.
показать весь комментарий
03.06.2025 08:23 Ответить
Ще вчора заявляли, що атака на ае «Українка» на Далекому Сході рф була не надто успішна, а сьогодні на супутникових знімках - щонайменше один Ту-95МС уражено

Це виявив OSINT-дослідник Том Байк.

Також зʼявилися додаткові супутникові знімки російської авіабази «Белая». Знищені 8 бортів: 4 Ту-95 і 4 Ту-22м3.
показать весь комментарий
03.06.2025 06:11 Ответить
Вантажівки виїхали атакувати росію: на болотах «фурова тривога»

Пряме включення з українського сервісу повітряних загроз.
показать весь комментарий
03.06.2025 06:12 Ответить
гріх сміятись над убогими
показать весь комментарий
03.06.2025 06:14 Ответить
нова "високотехнологічна" зброя ,
придумана українцями -
кацапські фури.
Треба назвати її красиво - фурія.
показать весь комментарий
03.06.2025 06:20 Ответить
Червона фіра
показать весь комментарий
03.06.2025 08:17 Ответить
Тепер у кацапів є нова національна забава - *шерстити* всі фури.
показать весь комментарий
03.06.2025 06:40 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2025 06:53 Ответить
Теперь очередь дальнобойщиков перекрывать все дороги козлостана, мол, доколе.
показать весь комментарий
03.06.2025 07:05 Ответить
А якщо в кацапські фури просто таємно ставити колонки, які вмикатимуться і видаватимуть звуки дрона, вони ж всі фури так спалять.
показать весь комментарий
03.06.2025 07:05 Ответить
М-дя... Кацапы уже начали кидаться на фуры, шо Павка Корчагин на белых, тока с криком банзай... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
показать весь комментарий
03.06.2025 07:06 Ответить
як казав М Горбачов
-і єто правільно
показать весь комментарий
03.06.2025 07:13 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2025 07:25 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2025 08:00 Ответить
Веселуха почалася у далекобійників, кожна фура загроза нацбезпеці путлерстану
показать весь комментарий
03.06.2025 08:52 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2025 08:54 Ответить
А це сама "постраждала".

показать весь комментарий
03.06.2025 08:57 Ответить
Вибухнула? Була бавовна?
Ну, вибачте... що все не згоріло нахер...
показать весь комментарий
03.06.2025 10:06 Ответить
Свято, наближається на московії….. Але без Кока-Коли, лише одні фури!
показать весь комментарий
03.06.2025 10:10 Ответить
Які в них чудернацькі назви вулиць -- "Совєцька". Ніякої фантазії!
показать весь комментарий
03.06.2025 10:11 Ответить
 
 