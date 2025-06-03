На моторном заводе в РФ пожар, российские телеграм-каналы пишут, что взорвалась фура. ВИДЕО

В российском городе Заволжье Нижегородской области на моторном заводе вспыхнул пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и управление МЧС в области.

Так российские чрезвычайники говорят, что горит грузовой автомобиль с цистерной и кровля цеха. Предварительная площадь пожара 75 квадратных метров. И сообщают об одном пострадавшем в результате пожара.

В телеграм-канале ВЧК-ОГПУ утверждают, что фура приехала в цех с химическими веществами и взорвалась. Огонь перекинулся на крышу завода. Причина взрыва неизвестна.

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