На моторном заводе в РФ пожар, российские телеграм-каналы пишут, что взорвалась фура. ВИДЕО
В российском городе Заволжье Нижегородской области на моторном заводе вспыхнул пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и управление МЧС в области.
Так российские чрезвычайники говорят, что горит грузовой автомобиль с цистерной и кровля цеха. Предварительная площадь пожара 75 квадратных метров. И сообщают об одном пострадавшем в результате пожара.
В телеграм-канале ВЧК-ОГПУ утверждают, что фура приехала в цех с химическими веществами и взорвалась. Огонь перекинулся на крышу завода. Причина взрыва неизвестна.
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+36 Dmitry Begemotovich
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Мовчанка Трампа про День Малюка , та вкид АКСІОС про те, що США знали, та зізнання Гексета про те як він спостерігав прямо з бази США за спецоперацією - усі ці питання тут
ви ще сцятись у постілі будете , москалики
ой, не до тих ви рило своє сунули...
Йому передали, що сьогодні делегація рф була в рази спокійніше, ніж під час перших перемовин. Проте ще не достатньо.
Перший раз, коли почули про пошкодження 40+ кацапських літаків,
а другий, що він особисто керував операцією.
Це виявив OSINT-дослідник Том Байк.
Також зʼявилися додаткові супутникові знімки російської авіабази «Белая». Знищені 8 бортів: 4 Ту-95 і 4 Ту-22м3.
Пряме включення з українського сервісу повітряних загроз.
придумана українцями -
кацапські фури.
Треба назвати її красиво - фурія.
-і єто правільно
Ну, вибачте... що все не згоріло нахер...