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Новини Відео Вибух на моторному заводі в Заволжі
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На моторному заводі в РФ пожежа, російські телеграм-канали пишуть, що вибухнула фура. ВIДЕО

В російському місті Заволжя Нижнєгородської області на моторному заводі спалахнула пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ та управління МНС в області.

Так російські надзвичайники кажуть, що горить вантажний автомобіль з цистерною і покрівля цеху. Попередня площа пожежі 75 квадратних метрів. Та повідомляють про одного постраждалого внаслідок пожежі.

В телеграм-каналі ВЧК-ОГПУ стверджують, що фура приїхала в цех з хімічними речовинами і вибухнула. Вогонь перекинувся на дах заводу. Причина вибуху невідома.

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Повідомлення МНС про пожежу
Повідомлення про вибух фури

Автор: 

вибух (4511) росія (65974)


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Чето не везет им с фурами. Пороблено похоже. Надо попов звать.
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03.06.2025 02:02 Відповісти
Вони скоро заборонять Фури....і літаки і все крім ослів. А Потім вибухне і він
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03.06.2025 02:15 Відповісти
Фура-нічний кошмар кацапні.
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03.06.2025 02:17 Відповісти
Походу Роісє дійсно пора переводити всю логістику на віслючків. 😁
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03.06.2025 02:29 Відповісти
Всі проблеми Рашки завжди від Окурків!
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03.06.2025 03:11 Відповісти
Скоро той серіал Дальнобойщики з 2000 тисячних у них знову стануть крутити .
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03.06.2025 03:12 Відповісти
 
 