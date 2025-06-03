На моторному заводі в РФ пожежа, російські телеграм-канали пишуть, що вибухнула фура. ВIДЕО

В російському місті Заволжя Нижнєгородської області на моторному заводі спалахнула пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ та управління МНС в області.

Так російські надзвичайники кажуть, що горить вантажний автомобіль з цистерною і покрівля цеху. Попередня площа пожежі 75 квадратних метрів. Та повідомляють про одного постраждалого внаслідок пожежі.

В телеграм-каналі ВЧК-ОГПУ стверджують, що фура приїхала в цех з хімічними речовинами і вибухнула. Вогонь перекинувся на дах заводу. Причина вибуху невідома.

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