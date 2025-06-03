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Пять вражеских ударных БПЛА "Ланцет" уничтожили операторы зенитных дронов подразделения KOSHEY GROUP. ВИДЕО
Пять вражеских ударных БПЛА "Ланцет" уничтожили операторы зенитных дронов подразделения KOSHEY GROUP.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Аж 5 "Ланцетов" сбили воины KOSHEY GROUP. Это фантастический результат, так как каждый сбитый "Ланцет" - это спасенные жизни наших людей!", - отмечается в комментарии к видео.
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І буде ще тридцять три раунди переговорів без попередніх умов, аби тільки донні не дав команду.