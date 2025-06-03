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Пять вражеских ударных БПЛА "Ланцет" уничтожили операторы зенитных дронов подразделения KOSHEY GROUP. ВИДЕО

Пять вражеских ударных БПЛА "Ланцет" уничтожили операторы зенитных дронов подразделения KOSHEY GROUP.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Аж 5 "Ланцетов" сбили воины KOSHEY GROUP. Это фантастический результат, так как каждый сбитый "Ланцет" - это спасенные жизни наших людей!", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилот украинского вертолета атакует оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19633) уничтожение (7212) дроны (4084)


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оператори в нас Аси - Висококласні спеціалісти своєї справи
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03.06.2025 11:09 Ответить
⚡️СБУ має припинити удари по аеродромах РФ та залізничних мостах, а також Україна зобовʼязана погодитися на 2-3-денне перемир'я на окремих ділянках фронту - тільки тоді буде 3 раунд переговорів, заявили в Держдумі рф
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03.06.2025 11:12 Ответить
Хотєлка швидко гаситься в'ялим помахуванням санкційним пакетом в сенаті США.
І буде ще тридцять три раунди переговорів без попередніх умов, аби тільки донні не дав команду.
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03.06.2025 11:17 Ответить
щоб вони могли за 2-3 дня накопичити сили техніку для наступу не якісь ділянки, всі ж цю їхню тупість розуміють.
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03.06.2025 12:43 Ответить
https://t.me/voynareal/115865 Як вилітали українські дрони з загадкових фур на росії - детальне відео моделювання «троянського коня» фатальних для рф вантажівок показали AiTELLy
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03.06.2025 11:17 Ответить
 
 