Пять вражеских ударных БПЛА "Ланцет" уничтожили операторы зенитных дронов подразделения KOSHEY GROUP. ВИДЕО

Пять вражеских ударных БПЛА "Ланцет" уничтожили операторы зенитных дронов подразделения KOSHEY GROUP.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Аж 5 "Ланцетов" сбили воины KOSHEY GROUP. Это фантастический результат, так как каждый сбитый "Ланцет" - это спасенные жизни наших людей!", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилот украинского вертолета атакует оккупантов. ВИДЕО