П’ять ворожих ударних БПЛА "Ланцет" знищили оператори зенітних дронів підрозділу "KOSHEY GROUP". ВIДЕО

П'ять ворожих ударних БПЛА "Ланцет" знищили оператори зенітних дронів підрозділу "KOSHEY GROUP".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Аж 5 Ланцетів збили воїни KOSHEY GROUP. Це фантастичний результат, адже кожен збитий Ланцет - це врятовані життя наших людей!", - зазначається у коментарі до відео.

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