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Новини Відео Дрони проти окупантів
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П’ять ворожих ударних БПЛА "Ланцет" знищили оператори зенітних дронів підрозділу "KOSHEY GROUP". ВIДЕО

П'ять ворожих ударних БПЛА "Ланцет" знищили оператори зенітних дронів підрозділу "KOSHEY GROUP".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Аж 5 Ланцетів збили воїни KOSHEY GROUP. Це фантастичний результат, адже кожен збитий Ланцет - це врятовані життя наших людей!", - зазначається у коментарі до відео.

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армія рф (17784) знищення (7525) дрони (4876)


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оператори в нас Аси - Висококласні спеціалісти своєї справи
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03.06.2025 11:09 Відповісти
⚡️СБУ має припинити удари по аеродромах РФ та залізничних мостах, а також Україна зобовʼязана погодитися на 2-3-денне перемир'я на окремих ділянках фронту - тільки тоді буде 3 раунд переговорів, заявили в Держдумі рф
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03.06.2025 11:12 Відповісти
Хотєлка швидко гаситься в'ялим помахуванням санкційним пакетом в сенаті США.
І буде ще тридцять три раунди переговорів без попередніх умов, аби тільки донні не дав команду.
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03.06.2025 11:17 Відповісти
щоб вони могли за 2-3 дня накопичити сили техніку для наступу не якісь ділянки, всі ж цю їхню тупість розуміють.
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03.06.2025 12:43 Відповісти
https://t.me/voynareal/115865 Як вилітали українські дрони з загадкових фур на росії - детальне відео моделювання «троянського коня» фатальних для рф вантажівок показали AiTELLy
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03.06.2025 11:17 Відповісти
 
 