Двое оккупантов разбираются с останками ликвидированных соратников: "Я предполагаю, что это Горец. Нет, это Пыля. Вот это Горец". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов пытаются идентифицировать останки тел своих ликвидированных приспешников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, оккупанты были уничтожены, когда ехали куда-то на багги. Транспорт оккупантов тоже был сожжен во время атаки.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+11 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.06.2025 10:01 Ответить Ссылка
+11 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий04.06.2025 10:11 Ответить Ссылка
+9 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий04.06.2025 10:06 Ответить Ссылка
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Пардон за цю морду.
Там тепер із запчастин хоч пушкіна собі зберіть...))