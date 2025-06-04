Двое оккупантов разбираются с останками ликвидированных соратников: "Я предполагаю, что это Горец. Нет, это Пыля. Вот это Горец". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов пытаются идентифицировать останки тел своих ликвидированных приспешников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, оккупанты были уничтожены, когда ехали куда-то на багги. Транспорт оккупантов тоже был сожжен во время атаки.

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