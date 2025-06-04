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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
4 349 22

Двое оккупантов разбираются с останками ликвидированных соратников: "Я предполагаю, что это Горец. Нет, это Пыля. Вот это Горец". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов пытаются идентифицировать останки тел своих ликвидированных приспешников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, оккупанты были уничтожены, когда ехали куда-то на багги. Транспорт оккупантов тоже был сожжен во время атаки.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский пехотинец сбивает рюкзаком наш дрон-камикадзе, в результате чего происходит детонация. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19650) уничтожение (7229)


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Топ комментарии
+11
Ні - це Жмурик
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04.06.2025 10:01 Ответить
+11
Добре хоч люди не пострадали
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04.06.2025 10:11 Ответить
+9
Увага.Відео рекомендоване для покращення настрою...
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04.06.2025 10:06 Ответить
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Ні - це Жмурик
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04.06.2025 10:01 Ответить
Добре хоч люди не пострадали
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04.06.2025 10:11 Ответить
Що там розбиратися в сортах лайна.
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04.06.2025 10:02 Ответить
There can be only one!
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04.06.2025 10:03 Ответить
та шо та нє пахож он на горца. горєц же ж бєссмєртний. )
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04.06.2025 10:04 Ответить
От такі ******* ****** Горці...
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04.06.2025 10:33 Ответить
та ні. це не *******, це такі лаптєві горці. а у лаптєй все не так, як у людей. )
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04.06.2025 11:03 Ответить
Увага.Відео рекомендоване для покращення настрою...
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04.06.2025 10:06 Ответить

Пардон за цю морду.
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04.06.2025 10:13 Ответить
горєц+пиля=2 дохлих рашиста...
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04.06.2025 10:14 Ответить
"ну тупой!" яке більше горіло - те й "горец" )) а інше навіть не пиля - а "недогарок". од пилі й пилу не залишилось, вабше - в нєрадіоактівный попыл ))
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04.06.2025 10:14 Ответить
Та чи не пох, всі свинособаки однакові
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04.06.2025 10:15 Ответить
За пилю дадуть ладу на зимовій гумі , а за горца -- на титанових дисках.
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04.06.2025 10:21 Ответить
Горец сгорел в пыль
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04.06.2025 10:24 Ответить
Пыля-Горец, Горец-Пыля, Сгорел-Взорвался, Взорвался-Сгорел...
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04.06.2025 10:26 Ответить
Все я к в фільмі Горець,голову зніс і нема горця
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04.06.2025 10:26 Ответить
щось для горця він дуже неживий
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04.06.2025 10:49 Ответить
Пиля, горец - пох*й!
Там тепер із запчастин хоч пушкіна собі зберіть...))
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04.06.2025 10:54 Ответить
кацапських маклаудів розїбало в пиль.
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04.06.2025 11:01 Ответить
По трусєлях впізнав....
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04.06.2025 11:08 Ответить
Як було б добре щоб то був не пиля, а пиня.
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04.06.2025 11:13 Ответить
Лего. Версія кацапська.
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04.06.2025 11:16 Ответить
 
 