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Новини Відео Знищення російських окупантів
4 906 27

Двоє окупантів розбираються із рештками ліквідованих поплічників: "Я предполагаю, что это Горец. Нет, это Пыля. Вот это Горец". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє оккупантів намагаються ідентифікувати рештки тіл своїх ліквідованих поплічників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, суячи із запису, окупанти були знищені, коли їхали кудись на багі. Транспорт окупантів теж був спалений під час атаки.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17801) знищення (7542)


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Топ коментарі
+12
Ні - це Жмурик
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04.06.2025 10:01 Відповісти
+12
Добре хоч люди не пострадали
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04.06.2025 10:11 Відповісти
+10
Увага.Відео рекомендоване для покращення настрою...
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04.06.2025 10:06 Відповісти
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Ні - це Жмурик
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04.06.2025 10:01 Відповісти
Добре хоч люди не пострадали
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04.06.2025 10:11 Відповісти
Що там розбиратися в сортах лайна.
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04.06.2025 10:02 Відповісти
There can be only one!
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04.06.2025 10:03 Відповісти
та шо та нє пахож он на горца. горєц же ж бєссмєртний. )
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04.06.2025 10:04 Відповісти
От такі ******* ****** Горці...
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04.06.2025 10:33 Відповісти
та ні. це не *******, це такі лаптєві горці. а у лаптєй все не так, як у людей. )
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04.06.2025 11:03 Відповісти
Увага.Відео рекомендоване для покращення настрою...
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04.06.2025 10:06 Відповісти

Пардон за цю морду.
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04.06.2025 10:13 Відповісти
«Горєц» - тому що горів, а «Пиля» - тому що перетворився в пил.
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04.06.2025 11:33 Відповісти
горєц+пиля=2 дохлих рашиста...
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04.06.2025 10:14 Відповісти
"ну тупой!" яке більше горіло - те й "горец" )) а інше навіть не пиля - а "недогарок". од пилі й пилу не залишилось, вабше - в нєрадіоактівный попыл ))
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04.06.2025 10:14 Відповісти
Та чи не пох, всі свинособаки однакові
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04.06.2025 10:15 Відповісти
За пилю дадуть ладу на зимовій гумі , а за горца -- на титанових дисках.
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04.06.2025 10:21 Відповісти
Кіло пельменей за двох.Лади закінчилися.
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04.06.2025 11:32 Відповісти
Горец сгорел в пыль
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04.06.2025 10:24 Відповісти
Пыля-Горец, Горец-Пыля, Сгорел-Взорвался, Взорвался-Сгорел...
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04.06.2025 10:26 Відповісти
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04.06.2025 11:36 Відповісти
Все я к в фільмі Горець,голову зніс і нема горця
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04.06.2025 10:26 Відповісти
щось для горця він дуже неживий
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04.06.2025 10:49 Відповісти
Пиля, горец - пох*й!
Там тепер із запчастин хоч пушкіна собі зберіть...))
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04.06.2025 10:54 Відповісти
кацапських маклаудів розїбало в пиль.
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04.06.2025 11:01 Відповісти
По трусєлях впізнав....
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04.06.2025 11:08 Відповісти
Як було б добре щоб то був не пиля, а пиня.
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04.06.2025 11:13 Відповісти
Лего. Версія кацапська.
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04.06.2025 11:16 Відповісти
Горец к горцам пиля к пилям
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04.06.2025 11:26 Відповісти
так горец же, вроде, бессмертный?
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04.06.2025 11:38 Відповісти
 
 