Двоє окупантів розбираються із рештками ліквідованих поплічників: "Я предполагаю, что это Горец. Нет, это Пыля. Вот это Горец". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє оккупантів намагаються ідентифікувати рештки тіл своїх ліквідованих поплічників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, суячи із запису, окупанти були знищені, коли їхали кудись на багі. Транспорт окупантів теж був спалений під час атаки.

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