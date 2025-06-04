Двоє окупантів розбираються із рештками ліквідованих поплічників: "Я предполагаю, что это Горец. Нет, это Пыля. Вот это Горец". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє оккупантів намагаються ідентифікувати рештки тіл своїх ліквідованих поплічників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, суячи із запису, окупанти були знищені, коли їхали кудись на багі. Транспорт окупантів теж був спалений під час атаки.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+12 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар04.06.2025 10:01 Відповісти Посилання
+12 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар04.06.2025 10:11 Відповісти Посилання
+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.06.2025 10:06 Відповісти Посилання
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Пардон за цю морду.
Там тепер із запчастин хоч пушкіна собі зберіть...))