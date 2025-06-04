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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Снайпер в ночное время "усыпил" троих оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы украинского снайпера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинских воин уничтожает трех оккупантов.

"Снайпер подразделения "Gray Area Group" в ночное время как в тире укладывает спать трех российских пехотинцев. Дистанция - 370-460 метров", - отмечается в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19650) уничтожение (7229) снайперы (487)


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Ходоки1 - може загубились в часі?
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04.06.2025 15:23 Ответить
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04.06.2025 16:19 Ответить
Рускіє становятся харошімі - пєрестают відется в тєпловіроз
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04.06.2025 16:30 Ответить
 
 