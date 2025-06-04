Снайпер в ночное время "усыпил" троих оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы украинского снайпера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинских воин уничтожает трех оккупантов.

"Снайпер подразделения "Gray Area Group" в ночное время как в тире укладывает спать трех российских пехотинцев. Дистанция - 370-460 метров", - отмечается в комментарии к видео.

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