Снайпер в ночное время "усыпил" троих оккупантов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы украинского снайпера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинских воин уничтожает трех оккупантов.
"Снайпер подразделения "Gray Area Group" в ночное время как в тире укладывает спать трех российских пехотинцев. Дистанция - 370-460 метров", - отмечается в комментарии к видео.
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Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.06.2025 15:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий04.06.2025 16:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Відділ охорони ґрунтів
показать весь комментарий04.06.2025 16:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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