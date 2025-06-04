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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Снайпер у нічний час "приспав" трьох окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського снайпера.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українських воїн знищує трьох окупантів.

"Снайпер підрозділу "Gray Area Group" у нічний час як в тирі вкладає спати трьох російських піхотинців. Дистанція - 370-460 метрів", - зазначається у коментарі до відео.

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армія рф (17801) знищення (7542) снайпери (362)


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Ходоки1 - може загубились в часі?
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04.06.2025 15:23 Відповісти
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04.06.2025 16:19 Відповісти
Рускіє становятся харошімі - пєрестают відется в тєпловіроз
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04.06.2025 16:30 Відповісти
 
 