Снайпер у нічний час "приспав" трьох окупантів. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи українського снайпера.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українських воїн знищує трьох окупантів.
"Снайпер підрозділу "Gray Area Group" у нічний час як в тирі вкладає спати трьох російських піхотинців. Дистанція - 370-460 метрів", - зазначається у коментарі до відео.
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Валентин Коваль #587289
показати весь коментар04.06.2025 15:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар04.06.2025 16:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Відділ охорони ґрунтів
показати весь коментар04.06.2025 16:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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