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Новости Видео Обращение Зеленского
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Важно, что сотрудничество в формате "Рамштайна" сохраняется, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность сохранения сотрудничества с партнерами в формате "Рамштайн".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Долгий был день сегодня. Начал с разговора с президентом Финляндии - мы говорили о наших дипломатических возможностях. Переговоры в Турции, взаимодействие с Америкой и наши европейские перспективы, которые важны не только для Украины. Я благодарен президенту Стуббу за поддержку.

Говорил сегодня я с канцлером Германии Мерцем. Мы ускоряем выполнение наших договоренностей, которые были достигнуты во время моего визита в Берлин. Проинформировал о встрече в Турции. Всем нам в Европе нужно завершение этой войны и действительно надежный мир. Это очень важно.

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Сегодня же состоялось заседание "Рамштайна", и важно, что этот формат нашего с партнерами сотрудничества сохраняется. Готовим решение в поддержку наших совместных оборонных производств с партнерами. Это долговременная безопасность - это наши гарантии, европейские гарантии, гарантии для всех, что российская агрессия не сможет расшириться и не получит вознаграждений. Россия должна реально чувствовать, что война - хуже, чем мир. И именно для этого нужны санкции, особенно против их нефтяной торговли. Также - устойчивая оборонная поддержка для Украины, для защиты наших людей, для защиты наших позиций. Конечно, - понимание послевоенных основ для развития Украины", - сказал Зеленский.

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Зеленский Владимир (20835) обращение (770) Рамштайн (148)


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Прутін, мабуть, пообіцяв Трампу ще одну картину неварганити, з мотивів його перебування на московії, за часів совдепії ??
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04.06.2025 21:03 Ответить
сПІІВПРАЦЯ З КИМ? Рижі підори зливаються. європа поки що знами, Покищо,,,
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04.06.2025 21:06 Ответить
Я вже давно навчився перемикати це стрьомне опудало зі швидкістю світла.
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04.06.2025 21:08 Ответить
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04.06.2025 21:09 Ответить
Якось так непомітно в нього зникло "Слава Україні!"...
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04.06.2025 21:17 Ответить
сохраняется на уровне третьих помощников младших гробокопателей
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04.06.2025 21:20 Ответить
вам би, кацапчику, взад.
так би мовити, в рідні срані-рязані!
незрозуміло чому модератор досі не звернув на ваші лапті і балалайку уваги...
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04.06.2025 21:24 Ответить
ты падлюка в окоп иди , а не по заграницам на подачки жить и желать чтобы война продолжалась, иначе турнут, гнида
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04.06.2025 21:29 Ответить
вибух кацапського полужопія зараховано...
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04.06.2025 21:34 Ответить
 
 