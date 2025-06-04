Важно, что сотрудничество в формате "Рамштайна" сохраняется, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность сохранения сотрудничества с партнерами в формате "Рамштайн".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Долгий был день сегодня. Начал с разговора с президентом Финляндии - мы говорили о наших дипломатических возможностях. Переговоры в Турции, взаимодействие с Америкой и наши европейские перспективы, которые важны не только для Украины. Я благодарен президенту Стуббу за поддержку.

Говорил сегодня я с канцлером Германии Мерцем. Мы ускоряем выполнение наших договоренностей, которые были достигнуты во время моего визита в Берлин. Проинформировал о встрече в Турции. Всем нам в Европе нужно завершение этой войны и действительно надежный мир. Это очень важно.

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Сегодня же состоялось заседание "Рамштайна", и важно, что этот формат нашего с партнерами сотрудничества сохраняется. Готовим решение в поддержку наших совместных оборонных производств с партнерами. Это долговременная безопасность - это наши гарантии, европейские гарантии, гарантии для всех, что российская агрессия не сможет расшириться и не получит вознаграждений. Россия должна реально чувствовать, что война - хуже, чем мир. И именно для этого нужны санкции, особенно против их нефтяной торговли. Также - устойчивая оборонная поддержка для Украины, для защиты наших людей, для защиты наших позиций. Конечно, - понимание послевоенных основ для развития Украины", - сказал Зеленский.