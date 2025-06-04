Важливо, що співпраця у форматі "Рамштайну" зберігається, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження співпраці з партнерами у форматі "Рамштайн".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Довгий був день сьогодні. Почав із розмови з Президентом Фінляндії – ми говорили про наші дипломатичні можливості. Перемовини в Туреччині, взаємодія з Америкою та наші європейські перспективи, які важливі не тільки для України. Я вдячний Президенту Стуббу за підтримку.

Говорив сьогодні я із канцлером Німеччини Мерцом. Ми прискорюємо виконання наших домовленостей, які були досягнуті під час мого візиту в Берлін. Поінформував про зустріч у Туреччині. Усім нам у Європі потрібне завершення цієї війни та справді надійний мир. Це дуже важливо.

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Сьогодні ж відбулося засідання "Рамштайну", і важливо, що цей формат нашої з партнерами співпраці зберігається. Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв із партнерами. Це довготривала безпека – це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе розширитись і не отримає винагород. Росія повинна реально відчувати, що війна – гірше, ніж мир. І саме для цього потрібні санкції, особливо проти їхньої нафтової торгівлі. Також – стійка оборонна підтримка для України, для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Звісно, – розуміння післявоєнних основ для розвитку України", - сказав Зеленський.