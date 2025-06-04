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Новини Відео Звернення Зеленського
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Важливо, що співпраця у форматі "Рамштайну" зберігається, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження співпраці з партнерами у форматі "Рамштайн".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Довгий був день сьогодні. Почав із розмови з Президентом Фінляндії – ми говорили про наші дипломатичні можливості. Перемовини в Туреччині, взаємодія з Америкою та наші європейські перспективи, які важливі не тільки для України. Я вдячний Президенту Стуббу за підтримку.

Говорив сьогодні я із канцлером Німеччини Мерцом. Ми прискорюємо виконання наших домовленостей, які були досягнуті під час мого візиту в Берлін. Поінформував про зустріч у Туреччині. Усім нам у Європі потрібне завершення цієї війни та справді надійний мир. Це дуже важливо.

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Сьогодні ж відбулося засідання "Рамштайну", і важливо, що цей формат нашої з партнерами співпраці зберігається. Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв із партнерами. Це довготривала безпека – це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе розширитись і не отримає винагород. Росія повинна реально відчувати, що війна – гірше, ніж мир. І саме для цього потрібні санкції, особливо проти їхньої нафтової торгівлі. Також – стійка оборонна підтримка для України, для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Звісно, – розуміння післявоєнних основ для розвитку України", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) звернення (626) Рамштайн (155)


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Прутін, мабуть, пообіцяв Трампу ще одну картину неварганити, з мотивів його перебування на московії, за часів совдепії ??
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04.06.2025 21:03 Відповісти
сПІІВПРАЦЯ З КИМ? Рижі підори зливаються. європа поки що знами, Покищо,,,
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04.06.2025 21:06 Відповісти
Я вже давно навчився перемикати це стрьомне опудало зі швидкістю світла.
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04.06.2025 21:08 Відповісти
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04.06.2025 21:09 Відповісти
Якось так непомітно в нього зникло "Слава Україні!"...
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04.06.2025 21:17 Відповісти
сохраняется на уровне третьих помощников младших гробокопателей
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04.06.2025 21:20 Відповісти
вам би, кацапчику, взад.
так би мовити, в рідні срані-рязані!
незрозуміло чому модератор досі не звернув на ваші лапті і балалайку уваги...
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04.06.2025 21:24 Відповісти
ты падлюка в окоп иди , а не по заграницам на подачки жить и желать чтобы война продолжалась, иначе турнут, гнида
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04.06.2025 21:29 Відповісти
вибух кацапського полужопія зараховано...
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04.06.2025 21:34 Відповісти
 
 