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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант на поле боя кончает жизнь самоубийством, заложив гранату под голову. ВИДЕО

Уцелевший россиянин покончил с собой на поле боя после атаки украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что оккупант заложил себе гранату под голову.

"Пополнение традиционной рубрики "Самоубийца дня". Российский военнослужащий не стал изобретать велосипед и пытаться с пятого раза застрелиться, а просто подорвал гранату возле головы. Посмотрим, смогут ли удивить следующие кандидаты. Бахмутское направление, кадры аэроразведки 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Острые Картузы" зафиксировали самоубийство оккупанта: россиянин подорвался с помощью гранаты под Покровском. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19665) самоубийство (1011) бой (180)


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не правильно , в дупу треба було
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05.06.2025 10:34 Ответить
Так у него там дупа.
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05.06.2025 13:00 Ответить
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05.06.2025 10:34 Ответить
😍
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05.06.2025 10:35 Ответить
Краще вмерти в Україні ніж жити в РФ
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05.06.2025 10:38 Ответить
Добре що не схибив😆
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05.06.2025 11:09 Ответить
Хз, мо промахнувся - звідки потвора знає, що в неї є "галава"?
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05.06.2025 12:38 Ответить
Воно в неї їло.
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05.06.2025 12:40 Ответить
 
 