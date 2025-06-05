Оккупант на поле боя кончает жизнь самоубийством, заложив гранату под голову. ВИДЕО

Уцелевший россиянин покончил с собой на поле боя после атаки украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что оккупант заложил себе гранату под голову.

"Пополнение традиционной рубрики "Самоубийца дня". Российский военнослужащий не стал изобретать велосипед и пытаться с пятого раза застрелиться, а просто подорвал гранату возле головы. Посмотрим, смогут ли удивить следующие кандидаты. Бахмутское направление, кадры аэроразведки 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", - отмечает в комментарии автор публикации.

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