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Окупант на полі бою вкорочує собі віку, заклавши гранату під голову. ВIДЕО

Уцілілий росіянин укоротив собі віку на полі бою після атаки українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що окупант заклав собі гранату під голову.

 "Поповнення традиційної рубрики "Самовбивця дня". Російський військовослужбовець не став винаходити велосипед і намагатися з п'ятого разу застрелитися, а просто підірвав гранату біля голови. Подивимося, чи зможуть здивувати наступні кандидати. Бахмутський напрямок, кадри аеророзвідки 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17816) самогубство (645) бій (179)


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не правильно , в дупу треба було
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05.06.2025 10:34 Відповісти
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05.06.2025 10:34 Відповісти
😍
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05.06.2025 10:35 Відповісти
Краще вмерти в Україні ніж жити в РФ
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05.06.2025 10:38 Відповісти
Добре що не схибив😆
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05.06.2025 11:09 Відповісти
 
 