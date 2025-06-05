Дрон гоняет оккупанта по "дороге смерти" среди уничтоженной российской военной техники. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ликвидировал оккупанта, который пытался спрятаться на "дороге смерти" между уничтоженной российской техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. В кадр камеры беспилотника попадает по меньшей мере полтора десятка уничтоженных вражеских машин.
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Кабаєв, і Трампу про них жалівся, півтори години скіглив в телефон, на сруськам ізикє толстоєвскага!!