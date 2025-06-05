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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники
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Дрон гоняет оккупанта по "дороге смерти" среди уничтоженной российской военной техники. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ликвидировал оккупанта, который пытался спрятаться на "дороге смерти" между уничтоженной российской техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. В кадр камеры беспилотника попадает по меньшей мере полтора десятка уничтоженных вражеских машин.

Также смотрите: Девушки-дронарки: технический фронт 25-й Сичеславской бригады. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19665) уничтожение (7238) техника (1748) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (158) дроны (4098)


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жалко дрона на таку погань, але та погань заслужила ще гіршу смерть! No pasaran!!!
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05.06.2025 13:48 Ответить
За ради таког, московіт-убивця, і отримав гроші від терориста прутіна!
Кабаєв, і Трампу про них жалівся, півтори години скіглив в телефон, на сруськам ізикє толстоєвскага!!
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05.06.2025 13:49 Ответить
Прожарка орка-well done.Зате вошей не буде.
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05.06.2025 13:56 Ответить
іпатєка пагашена.
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05.06.2025 14:23 Ответить
Ніфіга ж проспиртований - спалахнув як сірник!
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05.06.2025 14:24 Ответить
Собачкам піджарене терористичне м'ясо
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05.06.2025 14:33 Ответить
 
 