Дрон гоняет оккупанта по "дороге смерти" среди уничтоженной российской военной техники. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ликвидировал оккупанта, который пытался спрятаться на "дороге смерти" между уничтоженной российской техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. В кадр камеры беспилотника попадает по меньшей мере полтора десятка уничтоженных вражеских машин.

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