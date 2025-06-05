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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки
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Дрон ганяє окупанта "дорогою смерті" поміж знищеної російської військової техніки. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ліквідував окупанта, який намагався сховатися на "дорозі смерті" поміж знищеної російської техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. У кадр камери безпілотника потрапляє щонайменше півтора десятка знищених ворожих машин.

Також дивіться: Дівчата-дронарки: технічний фронт 25-ї Січеславської бригади. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17816) знищення (7551) техніка (1853) 25 окрема повітряно-десантна бригада (158) дрони (4892)


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жалко дрона на таку погань, але та погань заслужила ще гіршу смерть! No pasaran!!!
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05.06.2025 13:48 Відповісти
За ради таког, московіт-убивця, і отримав гроші від терориста прутіна!
Кабаєв, і Трампу про них жалівся, півтори години скіглив в телефон, на сруськам ізикє толстоєвскага!!
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05.06.2025 13:49 Відповісти
Прожарка орка-well done.Зате вошей не буде.
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05.06.2025 13:56 Відповісти
іпатєка пагашена.
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05.06.2025 14:23 Відповісти
Ніфіга ж проспиртований - спалахнув як сірник!
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05.06.2025 14:24 Відповісти
Собачкам піджарене терористичне м'ясо
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05.06.2025 14:33 Відповісти
 
 