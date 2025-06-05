Дрон ганяє окупанта "дорогою смерті" поміж знищеної російської військової техніки. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ліквідував окупанта, який намагався сховатися на "дорозі смерті" поміж знищеної російської техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. У кадр камери безпілотника потрапляє щонайменше півтора десятка знищених ворожих машин.
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Кабаєв, і Трампу про них жалівся, півтори години скіглив в телефон, на сруськам ізикє толстоєвскага!!