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Новости Видео Атака дронов по Украине
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Экипаж вертолета Ми-24 огнем из бортовой пушки сбивает дрон-камикадзе "Shahed-136". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа экипажа украинского вертолета во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден момент поражения дрона-камикадзе "Shahed-136" из бортовой пушки.

"Экипаж вертолета Ми-24 ВС ВСУ огнем из бортовой пушки сбивает российский дрон-камикадзе "Shahed-136" в небе над Украиной", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилот украинского вертолета атакует оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2850) уничтожение (7238) дроны (4098) Шахед (1157)


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Топ комментарии
+7
скільки коштує легкий цивільний гелікоптер чи літак і прилаштовані до нього кулемети з прицільною станцією ?

а скільки коштує життя українців та збитки від Шахедів ?

Верховний ЗЄлєнський, складно вирішити проблему ?

курва !!!!!

.
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05.06.2025 15:55 Ответить
+6
главная опасность то что пулемёт курсовой, для сбития цели нужно находиться прямо по курсу цели и после сбития есть большая вероятность попасть под обломки, которые ровно по курсу борта, не говоря уже про взрыв 90 кг боечасти. Это по сути риск каждый раз, ведь заряд шахеда, может сдетонировать очень близко ... но попадание шахеда в жилой дом, мы это видели и знаем какие могут быть жертвы. любой риск оправдан.
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05.06.2025 16:04 Ответить
+5
Дешевше кулеметом, ІМНО.
Якщо я помиляюсь - нехай військові мене поправлять.
Але, ІМНО, вертушки повинні полювати на всі шахеди. Тому вертушок потрібно до біса.
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05.06.2025 15:56 Ответить
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05.06.2025 15:55 Ответить
скільки коштує легкий цивільний гелікоптер чи літак і прилаштовані до нього кулемети з прицільною станцією ?

а скільки коштує життя українців та збитки від Шахедів ?

Верховний ЗЄлєнський, складно вирішити проблему ?

курва !!!!!

.
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05.06.2025 15:55 Ответить
Дешевше кулеметом, ІМНО.
Якщо я помиляюсь - нехай військові мене поправлять.
Але, ІМНО, вертушки повинні полювати на всі шахеди. Тому вертушок потрібно до біса.
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05.06.2025 15:56 Ответить
главная опасность то что пулемёт курсовой, для сбития цели нужно находиться прямо по курсу цели и после сбития есть большая вероятность попасть под обломки, которые ровно по курсу борта, не говоря уже про взрыв 90 кг боечасти. Это по сути риск каждый раз, ведь заряд шахеда, может сдетонировать очень близко ... но попадание шахеда в жилой дом, мы это видели и знаем какие могут быть жертвы. любой риск оправдан.
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05.06.2025 16:04 Ответить
Все вже давно винайдено.

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05.06.2025 16:16 Ответить
По-моєму, у Мі немає підходящих бічних дверей, де можна встановити такий кулемет.
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05.06.2025 16:24 Ответить
Це не двері, це частково знятий борт. Думаю то не важко зробити...
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05.06.2025 16:26 Ответить
У МИ-24 боковые створки распахивается вверх-вниз . Там и место под РПК было ... ( давно это было ... )
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05.06.2025 16:49 Ответить
Наші повітряні сили використовують мі-8 для такої роботи з борту, здається, для ураження цілком достатньо 7,62.
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05.06.2025 16:30 Ответить
мы дороги строили и хабы из Крыма
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05.06.2025 18:07 Ответить
Це і є 12.7 мм. чотирьох-ствольний кулемет.
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05.06.2025 16:36 Ответить
Де наставити ці кулемети? Яка їх дальність? Ну навіщо розкидувати дилетантські ідеї? Шахеди зараз літають на висоті до 2 км!
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05.06.2025 16:57 Ответить
я запитував в військових, бажано в літунів; і вже у всяк випадку - не в ботів, тим більше, в ботів подляківської ферми.
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05.06.2025 17:12 Ответить
Мішка відпрацював - треба на біс.
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05.06.2025 16:11 Ответить
А скільки коштує хвилина польоту вертольота - ніхто й не написав.
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05.06.2025 16:21 Ответить
А скільки коштує день війни ніхто і не написав
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05.06.2025 16:25 Ответить
а скільки коштує життя рідної людини?
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05.06.2025 16:55 Ответить
звідки взялось в українській мові слово "вертольот"?
Я знав тільки "гвинтокрил" та запозичене міжнародне "гелікоптер".
Це з Азірівського словника - "вертольот"?
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05.06.2025 16:24 Ответить
 
 