Экипаж вертолета Ми-24 огнем из бортовой пушки сбивает дрон-камикадзе "Shahed-136". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа экипажа украинского вертолета во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден момент поражения дрона-камикадзе "Shahed-136" из бортовой пушки.
"Экипаж вертолета Ми-24 ВС ВСУ огнем из бортовой пушки сбивает российский дрон-камикадзе "Shahed-136" в небе над Украиной", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+7 Алекс Мышкевич
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+6 Bicko Nelich
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+5 Ан Мур
показать весь комментарий05.06.2025 15:56 Ответить Ссылка
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а скільки коштує життя українців та збитки від Шахедів ?
Верховний ЗЄлєнський, складно вирішити проблему ?
курва !!!!!
.
Якщо я помиляюсь - нехай військові мене поправлять.
Але, ІМНО, вертушки повинні полювати на всі шахеди. Тому вертушок потрібно до біса.
Я знав тільки "гвинтокрил" та запозичене міжнародне "гелікоптер".
Це з Азірівського словника - "вертольот"?