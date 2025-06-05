Экипаж вертолета Ми-24 огнем из бортовой пушки сбивает дрон-камикадзе "Shahed-136". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа экипажа украинского вертолета во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден момент поражения дрона-камикадзе "Shahed-136" из бортовой пушки.

"Экипаж вертолета Ми-24 ВС ВСУ огнем из бортовой пушки сбивает российский дрон-камикадзе "Shahed-136" в небе над Украиной", - говорится в комментарии к видео.

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