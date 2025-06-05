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Екіпаж вертольота Мі-24 вогнем із бортової гармати збиває дрон-камікадзе "Shahed-136". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота екіпажу українського вертольота під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно момент ураження дрона-камікадзе "Shahed-136" із бортової гармати.
"Екіпаж гелікоптера Мі-24 ПС ЗСУ вогнем з бортової гармати збиває російський дрон-камікадзе "Shahed-136" в небі над Україною", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+6 Алекс Мышкевич
показати весь коментар05.06.2025 15:55 Відповісти Посилання
+4 Ан Мур
показати весь коментар05.06.2025 15:56 Відповісти Посилання
+4 Andrew Moon
показати весь коментар05.06.2025 16:16 Відповісти Посилання
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а скільки коштує життя українців та збитки від Шахедів ?
Верховний ЗЄлєнський, складно вирішити проблему ?
курва !!!!!
.
Якщо я помиляюсь - нехай військові мене поправлять.
Але, ІМНО, вертушки повинні полювати на всі шахеди. Тому вертушок потрібно до біса.
Я знав тільки "гвинтокрил" та запозичене міжнародне "гелікоптер".
Це з Азірівського словника - "вертольот"?