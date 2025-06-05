Екіпаж вертольота Мі-24 вогнем із бортової гармати збиває дрон-камікадзе "Shahed-136". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота екіпажу українського вертольота під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно момент ураження дрона-камікадзе "Shahed-136" із бортової гармати.

"Екіпаж гелікоптера Мі-24 ПС ЗСУ вогнем з бортової гармати збиває російський дрон-камікадзе "Shahed-136" в небі над Україною", - йдеться у коментарі до відео.

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