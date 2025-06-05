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Новини Відео Атака дронів по Україні
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Екіпаж вертольота Мі-24 вогнем із бортової гармати збиває дрон-камікадзе "Shahed-136". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота екіпажу українського вертольота під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно момент ураження дрона-камікадзе "Shahed-136" із бортової гармати.

"Екіпаж гелікоптера Мі-24 ПС ЗСУ вогнем з бортової гармати збиває російський дрон-камікадзе "Shahed-136" в небі над Україною", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілот українського вертольота атакує окупантів. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4165) знищення (7551) дрони (4892) Шахед (1160)


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Топ коментарі
+6
скільки коштує легкий цивільний гелікоптер чи літак і прилаштовані до нього кулемети з прицільною станцією ?

а скільки коштує життя українців та збитки від Шахедів ?

Верховний ЗЄлєнський, складно вирішити проблему ?

курва !!!!!

.
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05.06.2025 15:55 Відповісти
+4
Дешевше кулеметом, ІМНО.
Якщо я помиляюсь - нехай військові мене поправлять.
Але, ІМНО, вертушки повинні полювати на всі шахеди. Тому вертушок потрібно до біса.
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05.06.2025 15:56 Відповісти
+4
Все вже давно винайдено.

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05.06.2025 16:16 Відповісти
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05.06.2025 15:55 Відповісти
скільки коштує легкий цивільний гелікоптер чи літак і прилаштовані до нього кулемети з прицільною станцією ?

а скільки коштує життя українців та збитки від Шахедів ?

Верховний ЗЄлєнський, складно вирішити проблему ?

курва !!!!!

.
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05.06.2025 15:55 Відповісти
Дешевше кулеметом, ІМНО.
Якщо я помиляюсь - нехай військові мене поправлять.
Але, ІМНО, вертушки повинні полювати на всі шахеди. Тому вертушок потрібно до біса.
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05.06.2025 15:56 Відповісти
главная опасность то что пулемёт курсовой, для сбития цели нужно находиться прямо по курсу цели и после сбития есть большая вероятность попасть под обломки, которые ровно по курсу борта, не говоря уже про взрыв 90 кг боечасти. Это по сути риск каждый раз, ведь заряд шахеда, может сдетонировать очень близко ... но попадание шахеда в жилой дом, мы это видели и знаем какие могут быть жертвы. любой риск оправдан.
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05.06.2025 16:04 Відповісти
Все вже давно винайдено.

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05.06.2025 16:16 Відповісти
По-моєму, у Мі немає підходящих бічних дверей, де можна встановити такий кулемет.
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05.06.2025 16:24 Відповісти
Це не двері, це частково знятий борт. Думаю то не важко зробити...
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05.06.2025 16:26 Відповісти
У МИ-24 боковые створки распахивается вверх-вниз . Там и место под РПК было ... ( давно это было ... )
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05.06.2025 16:49 Відповісти
Наші повітряні сили використовують мі-8 для такої роботи з борту, здається, для ураження цілком достатньо 7,62.
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05.06.2025 16:30 Відповісти
Це і є 12.7 мм. чотирьох-ствольний кулемет.
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05.06.2025 16:36 Відповісти
Де наставити ці кулемети? Яка їх дальність? Ну навіщо розкидувати дилетантські ідеї? Шахеди зараз літають на висоті до 2 км!
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05.06.2025 16:57 Відповісти
Мішка відпрацював - треба на біс.
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05.06.2025 16:11 Відповісти
А скільки коштує хвилина польоту вертольота - ніхто й не написав.
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05.06.2025 16:21 Відповісти
А скільки коштує день війни ніхто і не написав
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05.06.2025 16:25 Відповісти
а скільки коштує життя рідної людини?
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05.06.2025 16:55 Відповісти
звідки взялось в українській мові слово "вертольот"?
Я знав тільки "гвинтокрил" та запозичене міжнародне "гелікоптер".
Це з Азірівського словника - "вертольот"?
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05.06.2025 16:24 Відповісти
 
 