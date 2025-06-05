Артиллеристы бригады "Гарт" уничтожили блиндажи оккупантов на севере Харьковщины. ВИДЕО

Артиллеристы бригады "Гарт" бьют врага на севере Харьковщины.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

Артиллерийские подразделения бригады "Гарт" на Волчанском направлении во время очередной отработки по вражеским позициям уничтожили восемь блиндажей, место запуска БпЛА противника, а также обезвредили 14 оккупантов.

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