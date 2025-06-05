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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Артилеристи бригади "Гарт" знищили бліндажі окупантів на півночі Харківщини. ВIДЕО

Артилеристи бригади "Гарт" б’ють ворога на півночі Харківщини.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

Артилерійські підрозділи бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку під час чергового відпрацювання по ворожих позиціях знищили вісім бліндажів, місце запуску БпЛА противника, а також знешкоджено 14 окупантів.

Дивіться: Бійці 43-ї ОАБр знищили ворожі гармати на позиціях. ВIДЕО

Автор: 

артилерія (799) Харківська область (1082) війна в Україні (4685)


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