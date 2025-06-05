Артилеристи бригади "Гарт" знищили бліндажі окупантів на півночі Харківщини. ВIДЕО
Артилеристи бригади "Гарт" б’ють ворога на півночі Харківщини.
Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.
Артилерійські підрозділи бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку під час чергового відпрацювання по ворожих позиціях знищили вісім бліндажів, місце запуску БпЛА противника, а також знешкоджено 14 окупантів.
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