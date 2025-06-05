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Новости Видео Обращение Зеленского
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Сильные шаги от США - это то, что сейчас в дефиците, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Украина рассчитывает на "сильные шаги" от США.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Россия гордится этим, гордится, что умеет убивать. И, честно говоря, больше ничему это государство нормально не научилось. Удар по Прилукам Черниговской области сегодня. Российские дроны убили семью украинского спасателя. Были удары по Харькову, по Сумщине, Донецкой области, Никополю, по громадам Запорожья, по селам Херсонщины. И это - обыденность того, что россияне, к сожалению, могут себе позволить. Мир, к сожалению, позволяет им такое.

Но мы видим, сколько людей в мире все же с нами. В эти дни наша команда проводит встречи в Вашингтоне - чиновники, военные, команда Офиса. Благодарю за поддержку всех, кто был на брифингах от украинской делегации. В частности, были встречи в Конгрессе, с представителями администрации США, общение с журналистами, с представителями общественных организаций. Есть понимание и поддержка. Очень рассчитываем на сильные шаги. Это то, что сейчас в дефиците.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе по Херсону: Абсолютно больные существа. В мире есть государство, способное остановить РФ, но до сих пор бездействующее

Уже просто нет в мире таких мирных инициатив, которые бы Россия не отвергла. Им все не нравится. Им нравятся только руины и убийства. Они должны за это отвечать", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) обращение (771)


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Топ комментарии
+5
Зате потужних відосіків профіцит
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05.06.2025 20:18 Ответить
+4
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05.06.2025 20:19 Ответить
+3
дурень думкою багатіє, для чого цей базар? якщо трамп заявив - *** вам!
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05.06.2025 20:19 Ответить
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Зате потужних відосіків профіцит
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05.06.2025 20:18 Ответить
Добровільно Путін ніколи не відмовиться від своєї маніакальної ідеї захопити Україну. І жодне перемир'я його не зупинить. Він відступить лише тоді, коли проблеми почнуть виникати на території самої Росії. А враховуючи, що більшість українських чоловіків фактично є сцикунами і ховаються в тилу, то саме на США залишається остання надія, інакше ці всі тилові сцикуни рано чи пізно воюватимуть вже в складі російської армії, проти Києва, Львова й далі Польщі, Прибалтики...
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05.06.2025 20:46 Ответить
Типовий сцикун, який замість того, щоб допомагати, лише вигадує жалюгідні виправдання своєї сцикливості!!!
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05.06.2025 21:10 Ответить
У всьому винні сцикуни. Як ти ще Порошенка не згадала.
Головне писати,навіть якщо не знаєш людину. У всьому винні сцикуни, не пощастило лідору з сцикунами.
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05.06.2025 21:21 Ответить
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05.06.2025 20:19 Ответить
дурень думкою багатіє, для чого цей базар? якщо трамп заявив - *** вам!
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05.06.2025 20:19 Ответить
Він, як Верховний Головнокомандувач, тим більше під час війни, мав би вітатися відновленим Порошенком військовим вітанням Армії УНР "Слава Україні!", але ні...
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05.06.2025 20:22 Ответить
Хочет добить ленд-лиз ? Мало сорился с союзниками ??
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05.06.2025 20:22 Ответить
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05.06.2025 20:23 Ответить
Патужна промова...
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05.06.2025 20:30 Ответить
А ти радився з США ,коли робив "Павутину " чи атакував Кримський міст , а тепер ниєш ,що тобі не допомагають ,
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05.06.2025 20:30 Ответить
Схepaлі? Україна зобов'язана погоджуватися з США лише у разі використання американського озброєння, і то лише у певних випадках. Для застосування української зброї таких зобов'язань не існує
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05.06.2025 20:57 Ответить
Так американці скажуть ,-"Можете і без нас воювати ,то і воюйте , а ми вамбільше допомагати не будемо і не морочте нам мізки "
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05.06.2025 21:05 Ответить
Якщо ти ще не помітив, останні пів року Україна саме так і воює, фактично без військової підтримки адміністрації Трампа. Надходить лише та допомога, яка була схвалена за попередньої адміністрації Байдена, і навіть її Трамп кілька разів призупиняв та обмежував
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05.06.2025 21:22 Ответить
А якого ж тоді хріна зєля їздить по всьому світу з простягнутою рукою і клянчить озброєння якщо " останні півроку Україна воює сама "?
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05.06.2025 21:27 Ответить
Сильні кроки - Трамп боїться штани порвати
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05.06.2025 20:33 Ответить
"Сильні кроки" від США, тобто від Трампа це - два крока на ліво, два крока на право, крок вперед і два назад.
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05.06.2025 20:42 Ответить
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05.06.2025 20:42 Ответить
Не дзюрай проти вітру. Розумний в гору не піде, розумний гору обійде.
А так "птичку жалко".
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05.06.2025 20:46 Ответить
До цього тексту картинка повинна бути така. тут тобі і небесна блакить, і крила мрії, і подолання
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05.06.2025 20:47 Ответить
А нехер було з Трампом сваритися!
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05.06.2025 20:57 Ответить
чучело без принадлежности и знаков отличия, просроченное гундосое
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05.06.2025 21:22 Ответить
 
 