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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
7 715 29

Ликвидированные оккупанты валяются на автобусной остановке: "Ой, бл#дь, х#й знает с какого времени лежат". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела своих ликвидированных приспешников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно четырех уничтоженных россиян, которые валяются на автобусной остановке.

"Южное направление фронта, станция "Петушки". Российские оккупанты заняли выгодные рубежи на автобусной остановке и до сих пор ждут рейса в Киев", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона-камикадзе одним ударом ликвидировал двух оккупантов, которые вылезли из перелеска. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19670) уничтожение (7245)


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Топ комментарии
+24
автобус на Кієв ані нє даждалісь...
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06.06.2025 09:35 Ответить
+17
Мальчіки просто чекали автобус 'на Бірлін'
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06.06.2025 09:38 Ответить
+15
"Ой, бл#дь - х#й знает с какого времени лежат"

І до чєво ж пріятно глазу лєжат - прям душа радуєтся!
Побольше "лєжат", хороших і разних!
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06.06.2025 09:36 Ответить
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автобус на Кієв ані нє даждалісь...
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06.06.2025 09:35 Ответить
🤣🤣
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06.06.2025 10:00 Ответить
добре хоч люди не пострадали
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06.06.2025 10:13 Ответить
Пункт призначення. Руснява версія.
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06.06.2025 09:35 Ответить
П"ятеро "не дочекалися автобуса"... Судячи з усього - лежать пару днів - не більше... Мух мало, і не сильно розпухли... А вже ЛІТО...
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06.06.2025 09:43 Ответить
"Ой, бл#дь - х#й знает с какого времени лежат"

І до чєво ж пріятно глазу лєжат - прям душа радуєтся!
Побольше "лєжат", хороших і разних!
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06.06.2025 09:36 Ответить
Мальчіки просто чекали автобус 'на Бірлін'
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06.06.2025 09:38 Ответить
"Ні будіті, мужикі, ні будіті.."
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06.06.2025 09:39 Ответить
Ваши, ваши...
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06.06.2025 09:44 Ответить
а ведь оператор завтра или через неделю сам так же будет где то валятся
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06.06.2025 09:45 Ответить
петушки в Петушках....
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06.06.2025 09:45 Ответить
Бєлиї лади кучна пріпаркавалісь
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06.06.2025 09:46 Ответить
"Класика": у квітні 2022-го сусід розказував - його сусідка по селу забрала батьків з півночі Чернігівщини. Кацапи їм хату спалили. І тут отримала листа з Росії. Пише двоюрідна сестра : "Наш сынок, твой племянник, ваевал у вас, на Чернигавщине. Прапал безвести, в канце марта. Папробуй разузнать - может, он где в плену?". Сестра відповіла, "коротко" та "ясно": "Приезжай... Ищи сама... Я лопату дам...". Їх у нас, кабанами та вовками з"їдених, або закопаних самими кацапами, у ямах, повно... Ті ями навіть "братськими могилами", назвать не можна - бо загортали бульдозером, і навіть знаків не ставили...
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06.06.2025 09:58 Ответить
Ось і тут на відео "оркосервіс", орки розібрани на запчастини.
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06.06.2025 10:07 Ответить
і ви теж так будете лежати невдовзі, не мрійте підари що пронесе
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06.06.2025 09:56 Ответить
😍
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06.06.2025 09:59 Ответить
Вот что бывает, когда не оплатил билет за проезд в автобусе.
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06.06.2025 10:22 Ответить
Точно, хотіли проїхатись до Києва зайцями їх і висадили.
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06.06.2025 10:34 Ответить
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06.06.2025 10:32 Ответить
А я пам'ятаю, наші показували, момент ліквідації орків. Безпілотник продав їм квитки на рейс до Києва.
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06.06.2025 10:33 Ответить
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06.06.2025 10:33 Ответить
Вот вам рецепт коктейля для поминок этих пассажиров.Покойный Венечка Ерофеев как раз для такого случая записал.
Коктейль "Сучий потрох"

«Венец трудов - превыше всех наград», как сказал поэт… Напиток, затмевающий все. Это уже не напиток, это музыка сфер.

Пиво жигулевское - 100 г
Шампунь «Садко - богатый гость» - 30 г
Резоль для очистки волос от перхоти - 70 г
Клей БФ - 15 г
Тормозная жидкость - 30 г
Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых - 30 г

Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов - и подается к столу…»

«Пейте его с появлением первой звезды, большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет».
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06.06.2025 10:46 Ответить
Харошиє руцкіє - холодниє руцкіє, - Д. Трамп
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06.06.2025 10:39 Ответить
Напрасно старушка ждет сына домой, -
Ей скажут, она зарыдает...
А волны бегут от винта за кормой,
И след их вдали пропадает.
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06.06.2025 10:43 Ответить
А мали б лежати вдома біля цицьки у дружини, а так от як.
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06.06.2025 10:43 Ответить
Добре, що всім подобається. Але той факт, що це фільмують окупанти, означає лиш те що вони знову просунулися вперед. Не бачу нічого смішного.
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06.06.2025 10:44 Ответить
Це якісь специфічні орки - особливо смердючі, що ні собаки, ні кабани не погризли і даже мухи гидують на них сідати. Бррррр, тьфу зараза.🤢
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06.06.2025 10:47 Ответить
Навідь собаки ці потрохи вже бридують їсти
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06.06.2025 10:55 Ответить
не звертай уваги, колись і ти так лежати будеш
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06.06.2025 11:31 Ответить
 
 