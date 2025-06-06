Ликвидированные оккупанты валяются на автобусной остановке: "Ой, бл#дь, х#й знает с какого времени лежат". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела своих ликвидированных приспешников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно четырех уничтоженных россиян, которые валяются на автобусной остановке.

"Южное направление фронта, станция "Петушки". Российские оккупанты заняли выгодные рубежи на автобусной остановке и до сих пор ждут рейса в Киев", - отмечает в комментарии автор публикации.

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