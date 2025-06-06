УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13234 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
4 752 19

Ліквідовані окупанти валяються на автобусній зупинці: "Ой, бл#дь - х#й знает с какого времени лежат". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіла своїх ліквідованих поплічників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно чотирьох знищених росіян, які валяються на автобусній зупинці.

"Південний напрямок фронту, станція "Пєтушкі". Російські окупанти зайняли вигідні рубежі на автобусній зупинці і досі чекають на рейс до Києва", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона-камікадзе одним ударом ліквідував двох окупантів, які вилізли із переліску. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17821) знищення (7558)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
автобус на Кієв ані нє даждалісь...
показати весь коментар
06.06.2025 09:35 Відповісти
+10
Мальчіки просто чекали автобус 'на Бірлін'
показати весь коментар
06.06.2025 09:38 Відповісти
+7
"Ой, бл#дь - х#й знает с какого времени лежат"

І до чєво ж пріятно глазу лєжат - прям душа радуєтся!
Побольше "лєжат", хороших і разних!
показати весь коментар
06.06.2025 09:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
автобус на Кієв ані нє даждалісь...
показати весь коментар
06.06.2025 09:35 Відповісти
🤣🤣
показати весь коментар
06.06.2025 10:00 Відповісти
добре хоч люди не пострадали
показати весь коментар
06.06.2025 10:13 Відповісти
Пункт призначення. Руснява версія.
показати весь коментар
06.06.2025 09:35 Відповісти
П"ятеро "не дочекалися автобуса"... Судячи з усього - лежать пару днів - не більше... Мух мало, і не сильно розпухли... А вже ЛІТО...
показати весь коментар
06.06.2025 09:43 Відповісти
"Ой, бл#дь - х#й знает с какого времени лежат"

І до чєво ж пріятно глазу лєжат - прям душа радуєтся!
Побольше "лєжат", хороших і разних!
показати весь коментар
06.06.2025 09:36 Відповісти
Мальчіки просто чекали автобус 'на Бірлін'
показати весь коментар
06.06.2025 09:38 Відповісти
"Ні будіті, мужикі, ні будіті.."
показати весь коментар
06.06.2025 09:39 Відповісти
Ваши, ваши...
показати весь коментар
06.06.2025 09:44 Відповісти
а ведь оператор завтра или через неделю сам так же будет где то валятся
показати весь коментар
06.06.2025 09:45 Відповісти
петушки в Петушках....
показати весь коментар
06.06.2025 09:45 Відповісти
Бєлиї лади кучна пріпаркавалісь
показати весь коментар
06.06.2025 09:46 Відповісти
"Класика": у квітні 2022-го сусід розказував - його сусідка по селу забрала батьків з півночі Чернігівщини. Кацапи їм хату спалили. І тут отримала листа з Росії. Пише двоюрідна сестра : "Наш сынок, твой племянник, ваевал у вас, на Чернигавщине. Прапал безвести, в канце марта. Папробуй разузнать - может, он где в плену?". Сестра відповіла, "коротко" та "ясно": "Приезжай... Ищи сама... Я лопату дам...". Їх у нас, кабанами та вовками з"їдених, або закопаних самими кацапами, у ямах, повно... Ті ями навіть "братськими могилами", назвать не можна - бо загортали бульдозером, і навіть знаків не ставили...
показати весь коментар
06.06.2025 09:58 Відповісти
Ось і тут на відео "оркосервіс", орки розібрани на запчастини.
показати весь коментар
06.06.2025 10:07 Відповісти
і ви теж так будете лежати невдовзі, не мрійте підари що пронесе
показати весь коментар
06.06.2025 09:56 Відповісти
😍
показати весь коментар
06.06.2025 09:59 Відповісти
Вот что бывает, когда не оплатил билет за проезд в автобусе.
показати весь коментар
06.06.2025 10:22 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2025 10:32 Відповісти
А я пам'ятаю, наші показували, момент ліквідації орків. Безпілотник продав їм квитки на рейс до Києва.
показати весь коментар
06.06.2025 10:33 Відповісти
 
 