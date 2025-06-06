Ліквідовані окупанти валяються на автобусній зупинці: "Ой, бл#дь - х#й знает с какого времени лежат". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіла своїх ліквідованих поплічників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно чотирьох знищених росіян, які валяються на автобусній зупинці.

"Південний напрямок фронту, станція "Пєтушкі". Російські окупанти зайняли вигідні рубежі на автобусній зупинці і досі чекають на рейс до Києва", - зазначає у коментарі автор публікації.

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