На 50 метрах - 10 трупов: ликвидированные россияне на окраине Андреевки. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела оккупантов, ликвидированных вблизи Андреевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать около десятка уничтоженных россиян.

"Очередная дорога российской смерти на Сумщине в объективе аэроразведки воинов подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады. По данным наших бойцов, на этом участке фронта стирается 40-я бригада морской пехоты ВМФ РФ - соединение, которое когда-то формировал Василий Чапаев. В Украине, на Сумском фронте, они тоже пытаются войти в историю, буквально выстелив своими трупами дорогу к Сумам. На кадрах - окрестности Андреевки. Участок полевой дороги, где на 50 метров 10 трупов", - отмечает в комментарии автор публикации.

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