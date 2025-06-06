РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11504 посетителя онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов
3 611 7

На 50 метрах - 10 трупов: ликвидированные россияне на окраине Андреевки. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела оккупантов, ликвидированных вблизи Андреевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать около десятка уничтоженных россиян.

"Очередная дорога российской смерти на Сумщине в объективе аэроразведки воинов подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады. По данным наших бойцов, на этом участке фронта стирается 40-я бригада морской пехоты ВМФ РФ - соединение, которое когда-то формировал Василий Чапаев. В Украине, на Сумском фронте, они тоже пытаются войти в историю, буквально выстелив своими трупами дорогу к Сумам. На кадрах - окрестности Андреевки. Участок полевой дороги, где на 50 метров 10 трупов", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Ликвидированные оккупанты валяются на автобусной остановке: "Ой, бл#дь, х#й знает с какого времени лежат". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19670) Сумская область (3322) уничтожение (7245)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так щодня напівфабрикати стабільно постачають, на всі дороги вистачить.
показать весь комментарий
06.06.2025 14:14 Ответить
за хутіна, сраліна, абрамовіча!
умрьом, как адін!
показать весь комментарий
06.06.2025 14:16 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2025 14:16 Ответить
это к чему?
показать весь комментарий
06.06.2025 16:06 Ответить
Сморід на кілометри..
показать весь комментарий
06.06.2025 15:53 Ответить
..на 50 метров 10 трупов, значит, на каждые пять метров - по одному трупу - и так до Сумов, хорошая математика.. )
показать весь комментарий
06.06.2025 16:08 Ответить
Свинособаки зашкварені у власному лайні. Чудове видовище.
показать весь комментарий
06.06.2025 16:43 Ответить
 
 