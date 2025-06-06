На 50 метрів 10 трупів: ліквідовані росіяни на околиці Андріївки. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів, ліквідованих поблизу Андріївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати близько десятка знищених росіян.

"Чергова дорога російської смерті на Сумщині в об'єктиві аеророзвідки воїнів підрозділу Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади. За даними наших бійців, на цій ділянці фронту стирається 40-а бригада морської піхоти ВМФ РФ - з'єднання, яке колись формував Васілій Чапаєв. В Україні, на Сумському фронті, вони теж намагаються увійти в історію, буквально вистеливши своїми трупами дорогу до Сум. На кадрах - околиці Андріївки. Ділянка польової дороги, де на 50 метрів 10 трупів", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант на квадроциклі таранить двох своїх спільників на мотоциклі. ВIДЕО