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Бойцы Отдельной президентской бригады ночью сбили 7 воздушных целей над Киевом: "Я його бачу! Буду працювати!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы бойцов мобильных огневых из Отдельной президентской бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно уничтожение семи воздушных целей в небе над Киевом прошлой ночью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 36 ракет и 199 БПЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

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ПВО (2833) ракеты (3612) уничтожение (7245) Отдельная президентская бригада (70) Шахед (1161)


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Топ комментарии
+9
Велика вдячність за роботу
Слава ЗСУ!
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06.06.2025 15:08 Ответить
+5
ППО працюваль сьогодні так як треба. Дякую.
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06.06.2025 15:10 Ответить
+4
Ракет на це лайно не напасешся.
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06.06.2025 15:22 Ответить
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Велика вдячність за роботу
Слава ЗСУ!
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06.06.2025 15:08 Ответить
ППО працюваль сьогодні так як треба. Дякую.
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06.06.2025 15:10 Ответить
круто, молодці хлопці, якби ще були б дрони перехоплювачі.... уявімо, шахеди летять, а їм на зустріч рій... і в шмаття їх...
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06.06.2025 15:13 Ответить
Молодці !!!!
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06.06.2025 15:16 Ответить
Воїни ППО! Ви просто неймовірні!
Щира подяка!
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06.06.2025 15:17 Ответить
Ракет на це лайно не напасешся.
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06.06.2025 15:22 Ответить
Молодці. Дякуємо
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06.06.2025 15:40 Ответить
Коло мене пролетів десяток і майже всі спікірували і вибухнули десь Шулявська чи Лук'янівська. І що головне, - без канонади, тільки поодинокі черги з автоматів.
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06.06.2025 16:25 Ответить
А такою була ППО Берліна.
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06.06.2025 16:27 Ответить
75 років тому, без радарів, цифрової обробки звуку і відео.
youtube.com/watch?v=93HbgHupGX4
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06.06.2025 16:30 Ответить
Це перша війна, яка замість поштовху науково-індустріального потенціалу переслідує ціль його деградацію. Тільки цифровізацію, як засіб контролю.
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06.06.2025 16:40 Ответить
 
 