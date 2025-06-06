Бойцы Отдельной президентской бригады ночью сбили 7 воздушных целей над Киевом: "Я його бачу! Буду працювати!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы бойцов мобильных огневых из Отдельной президентской бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно уничтожение семи воздушных целей в небе над Киевом прошлой ночью.

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