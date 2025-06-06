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Новини Відео Ракетна атака на Київ
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Бійці Окремої президентської бригади уночі збили 7 повітряних цілей над Києвом: "Я його бачу! Буду працювати!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи бійців мобільних вогневих із Окремої президентської бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно знищення семи повітряних цілей у небі над Києвом минулої ночі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ППО (3274) ракети (4070) знищення (7558) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69) Шахед (1164)


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Топ коментарі
+9
Велика вдячність за роботу
Слава ЗСУ!
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06.06.2025 15:08 Відповісти
+5
ППО працюваль сьогодні так як треба. Дякую.
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06.06.2025 15:10 Відповісти
+4
Ракет на це лайно не напасешся.
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06.06.2025 15:22 Відповісти
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Велика вдячність за роботу
Слава ЗСУ!
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06.06.2025 15:08 Відповісти
ППО працюваль сьогодні так як треба. Дякую.
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06.06.2025 15:10 Відповісти
круто, молодці хлопці, якби ще були б дрони перехоплювачі.... уявімо, шахеди летять, а їм на зустріч рій... і в шмаття їх...
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06.06.2025 15:13 Відповісти
Молодці !!!!
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06.06.2025 15:16 Відповісти
Воїни ППО! Ви просто неймовірні!
Щира подяка!
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06.06.2025 15:17 Відповісти
Ракет на це лайно не напасешся.
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06.06.2025 15:22 Відповісти
Молодці. Дякуємо
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06.06.2025 15:40 Відповісти
Коло мене пролетів десяток і майже всі спікірували і вибухнули десь Шулявська чи Лук'янівська. І що головне, - без канонади, тільки поодинокі черги з автоматів.
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06.06.2025 16:25 Відповісти
А такою була ППО Берліна.
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06.06.2025 16:27 Відповісти
75 років тому, без радарів, цифрової обробки звуку і відео.
youtube.com/watch?v=93HbgHupGX4
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06.06.2025 16:30 Відповісти
Це перша війна, яка замість поштовху науково-індустріального потенціалу переслідує ціль його деградацію. Тільки цифровізацію, як засіб контролю.
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06.06.2025 16:40 Відповісти
Так що , дякувати президенту?
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06.06.2025 17:23 Відповісти
 
 