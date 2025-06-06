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Бійці Окремої президентської бригади уночі збили 7 повітряних цілей над Києвом: "Я його бачу! Буду працювати!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи бійців мобільних вогневих із Окремої президентської бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно знищення семи повітряних цілей у небі над Києвом минулої ночі.
Топ коментарі
+9 Eric Fisher
показати весь коментар06.06.2025 15:08 Відповісти Посилання
+5 Jolli Rabbit
показати весь коментар06.06.2025 15:10 Відповісти Посилання
+4 Деніс Войцеховський
показати весь коментар06.06.2025 15:22 Відповісти Посилання
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youtube.com/watch?v=93HbgHupGX4