Пограничники "Феникса" уничтожили в Харьковской области танк и пушку оккупантов. ВИДЕО
Пилоты-пограничники подразделения БпЛА "Феникс" за последние дни уничтожили на Харьковщине две единицы бронетехники, танк, пушку и пехоту оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", сообщает Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий06.06.2025 18:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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