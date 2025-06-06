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Пограничники "Феникса" уничтожили в Харьковской области танк и пушку оккупантов. ВИДЕО

Пилоты-пограничники подразделения БпЛА "Феникс" за последние дни уничтожили на Харьковщине две единицы бронетехники, танк, пушку и пехоту оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Операторы дронов 63-й ОМБр охотятся в лесу на российский танк. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4104) Харьковская область (1075)


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06.06.2025 18:18 Ответить
 
 