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Прикордонники "Феніксу" знищили на Харківщині танк і гармату окупантів. ВIДЕО

Пілоти-прикордонники підрозділу БпЛА "Фенікс" за останні дні знищили на Харківщині дві одиниці бронетехніки, танк, гармату та піхоту окупантів.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Оператори дронів 63-ї ОМБр полюють у лісі на російський танк. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4900) Харківська область (1086)


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06.06.2025 18:18 Відповісти
 
 