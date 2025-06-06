Прикордонники "Феніксу" знищили на Харківщині танк і гармату окупантів. ВIДЕО
Пілоти-прикордонники підрозділу БпЛА "Фенікс" за останні дні знищили на Харківщині дві одиниці бронетехніки, танк, гармату та піхоту окупантів.
Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", повідомляє Цензор.НЕТ.
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показати весь коментар06.06.2025 18:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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