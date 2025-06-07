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Забирать территории будет труднее всего. Нужно сейчас работать на активную оборону и создавать 10-километровую кill-зону, - Пивненко. ВИДЕО

Украина сейчас должна выстроить тактику активной обороны, чтобы не дать противнику возможности захватить больше нашей территории.

Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью Анне Максимчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Забирать территории тяжелее всего будет. Мы видим это по врагу, едут они на 93 мотоциклах, и что? Остаются там... Сейчас мы должны стоять в обороне серьезно и действовать, возможно, на тактическом уровне на тех направлениях, где это возможно. Не нужно слишком на этом акцентировать внимание, потому что это потеря людей. Ну заберем мы 100 километров против 2 километров. Это что-то изменит в глобальном уровне? Нет! Потеряем больше людей? Да! На активную оборону надо работать", - уточнил он.

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"Надо сделать кил-зону, 10 километров, чтобы просто противник не мог туда попасть, только противник туда заходит, он гарантированно - "200", - добавляет он.

Для этого, по словам Пивненко, следует насытить эту зону украинскими подразделениями, чтобы гарантировать уничтожение противника.

Автор: 

Национальная гвардия (2159) Пивненко Александр (23)


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Топ комментарии
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А оця зона... до Сум чи вже після Сум?
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07.06.2025 14:25 Ответить
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А оця зона... до Сум чи вже після Сум?
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07.06.2025 14:25 Ответить
Ну у нас в Україні гугл мапс не заборонені, як у тебе, ботовня кацапська. Нам і так зрозуміло, що від держ кордону до Сум - набагато більше, ніж 20км. Але спроба непогана, товаріщ майор, старайся ще.
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07.06.2025 14:46 Ответить
А маневрувати - ніт ..?
Стояти в обороні , на радість кацапам , працювати мішенями ?
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07.06.2025 14:25 Ответить
вибудувати тактику активної оборони?????????Вибудуйте спочатку оборонні споруди і на так як в Сумській обл..де все майже розікрали
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07.06.2025 14:25 Ответить
звучить правильно але судячи по чотирирічному задкуванню казати і робити в армії та в офісі президента це різні речі.
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07.06.2025 14:26 Ответить
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07.06.2025 14:27 Ответить
Ви спочатку збережіть те що ще наше, а не годуйте балачками про каву в Криму.
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07.06.2025 14:29 Ответить
Так вже ж створили. І на 10 і на 15 і на 30. Графіки показували....А,зрозумів. Напи₴діли.
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07.06.2025 14:31 Ответить
Шоб забирати території потрібна перевага - в чому в нас перевага? - кацапи рвуться до Дніпропетровської обл - вчора казали шо там на одного нашого бійця - дев"ять кацапів - а наші верхи талдичать шо кацапів в Україні 640 тис а наших у війську більше 1 млн
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07.06.2025 14:31 Ответить
А ты посчитай сколько на блокпостах по всей стране стоит? Как же можно обойтись без блокпоста на котором в 2-3 смены нужно дежурить на границе Ивано-Франковской и Закарпатской области?
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07.06.2025 14:35 Ответить
Та знаю я - але якшо на передку 300 тис - то 1 до 2 - захищатись можна
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07.06.2025 14:40 Ответить
Мне вот что интересно - все прекрасно понимают что кацапы перед тем как идти на штурм - сначала где то накапливаются. В посадках, или в оставленных населенных пунктах. Очень часто были видео - особенно 3 ОШБР когда наши штурмовики заходили в села и находили орков в погребах. Сколько я видел в селах за свою жизнь подобных конструкций - это никогда не бывает монолитная железобетонная постройка, обычно это просто яма, выложенная кирпичом, перекрытая и засыпанная землей. Вопрос - если в каждом таком погребе в селе, откуда нам приходится отходить, взорвать ТМ-62 - как это скажется на возможностях накопления орков в разрушенных погребах? За сколько времени в относительном тылу взвод солдат с бензопилами может срезать под корень посадку, в которой могли бы перед штурмом накапливаться кацапы?
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07.06.2025 14:33 Ответить
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07.06.2025 14:34 Ответить
"Треба зробити кіл-зону, 10 кілометрів, згідно планів куйла , на кшталт ЛДНР... на окупованій рашистом українській території...одним словом "слуги" куйла про те саме, чого вимагає куйло
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07.06.2025 14:41 Ответить
 
 