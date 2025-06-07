Забирать территории будет труднее всего. Нужно сейчас работать на активную оборону и создавать 10-километровую кill-зону, - Пивненко. ВИДЕО
Украина сейчас должна выстроить тактику активной обороны, чтобы не дать противнику возможности захватить больше нашей территории.
Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью Анне Максимчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Забирать территории тяжелее всего будет. Мы видим это по врагу, едут они на 93 мотоциклах, и что? Остаются там... Сейчас мы должны стоять в обороне серьезно и действовать, возможно, на тактическом уровне на тех направлениях, где это возможно. Не нужно слишком на этом акцентировать внимание, потому что это потеря людей. Ну заберем мы 100 километров против 2 километров. Это что-то изменит в глобальном уровне? Нет! Потеряем больше людей? Да! На активную оборону надо работать", - уточнил он.
"Надо сделать кил-зону, 10 километров, чтобы просто противник не мог туда попасть, только противник туда заходит, он гарантированно - "200", - добавляет он.
Для этого, по словам Пивненко, следует насытить эту зону украинскими подразделениями, чтобы гарантировать уничтожение противника.
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Стояти в обороні , на радість кацапам , працювати мішенями ?