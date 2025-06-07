Забирати території найважче буде. Треба зараз працювати на активну оборону і створювати 10-кілометрову Kill-зону, - Півненко. ВIДЕО

Україна наразі має вибудувати тактику активної оборони, щоб не дати противнику можливості захопити більше нашої території.

Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв'ю Анні Максимчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Забирати території найважче буде. Ми бачимо це по ворогу, їдуть вони на 93 мотоциклах, і що? Залишаються там...Зараз ми повинні стояти в обороні серйозно і діяти, можливо, на тактичному рівні на тих напрямках, де це можливо. Не потрібно надто на цьому акцентувати увагу, бо це втрата людей. Ну заберемо ми 100 кілометрів проти 2 кілометрів. Це щось змінить в глобальному рівні? Ні! Втратимо більше людей? Так! На активну оборону треба працювати", - уточнив він.

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"Треба зробити кіл-зону, 10 кілометрів, щоб просто противник не міг туди потрапити, тільки противник туди заходить, він гарантовано - "200", - додає він.

Для цього, за словами Півненка, слід наситити цю зону українськими підрозділами, щоб гарантувати знищення противника.