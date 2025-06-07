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Забирати території найважче буде. Треба зараз працювати на активну оборону і створювати 10-кілометрову Kill-зону, - Півненко. ВIДЕО

Україна наразі має вибудувати тактику активної оборони, щоб не дати противнику можливості захопити більше нашої території.

Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв'ю Анні Максимчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Забирати території найважче буде. Ми бачимо це по ворогу, їдуть вони на 93 мотоциклах, і що? Залишаються там...Зараз ми повинні стояти в обороні серйозно і діяти, можливо, на тактичному рівні на тих напрямках, де це можливо. Не потрібно надто на цьому акцентувати увагу, бо це втрата людей. Ну заберемо ми 100 кілометрів проти 2 кілометрів. Це щось змінить в глобальному рівні? Ні! Втратимо більше людей? Так! На активну оборону треба працювати", - уточнив він.

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"Треба зробити кіл-зону, 10 кілометрів, щоб просто противник не міг туди потрапити, тільки противник туди заходить, він гарантовано - "200", - додає він.

Для цього, за словами Півненка, слід наситити цю зону українськими підрозділами, щоб гарантувати знищення противника.

Автор: 

Національна гвардія (1570) Півненко Олександр (25)


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Топ коментарі
+10
А оця зона... до Сум чи вже після Сум?
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07.06.2025 14:25 Відповісти
+8
А ты посчитай сколько на блокпостах по всей стране стоит? Как же можно обойтись без блокпоста на котором в 2-3 смены нужно дежурить на границе Ивано-Франковской и Закарпатской области?
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07.06.2025 14:35 Відповісти
+7
вибудувати тактику активної оборони?????????Вибудуйте спочатку оборонні споруди і на так як в Сумській обл..де все майже розікрали
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07.06.2025 14:25 Відповісти
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А оця зона... до Сум чи вже після Сум?
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07.06.2025 14:25 Відповісти
Ну у нас в Україні гугл мапс не заборонені, як у тебе, ботовня кацапська. Нам і так зрозуміло, що від держ кордону до Сум - набагато більше, ніж 20км. Але спроба непогана, товаріщ майор, старайся ще.
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07.06.2025 14:46 Відповісти
Від кордону - більше , а від лінії фронту - вже менше ...
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07.06.2025 14:49 Відповісти
На волинському укрепрайоні мабуть.
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07.06.2025 15:07 Відповісти
Так иди в атаку, вступай в ряды, воюй!!! Для чего ты тут сидишь? Срать в комментах? Ок иди в кибербезпеку, сри в комменнтах рашистам. Что мешает?
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07.06.2025 14:51 Відповісти
вибудувати тактику активної оборони?????????Вибудуйте спочатку оборонні споруди і на так як в Сумській обл..де все майже розікрали
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07.06.2025 14:25 Відповісти
звучить правильно але судячи по чотирирічному задкуванню казати і робити в армії та в офісі президента це різні речі.
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07.06.2025 14:26 Відповісти
Ви спочатку збережіть те що ще наше, а не годуйте балачками про каву в Криму.
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07.06.2025 14:29 Відповісти
Так вже ж створили. І на 10 і на 15 і на 30. Графіки показували....А,зрозумів. Напи₴діли.
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07.06.2025 14:31 Відповісти
Шоб забирати території потрібна перевага - в чому в нас перевага? - кацапи рвуться до Дніпропетровської обл - вчора казали шо там на одного нашого бійця - дев"ять кацапів - а наші верхи талдичать шо кацапів в Україні 640 тис а наших у війську більше 1 млн
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07.06.2025 14:31 Відповісти
А ты посчитай сколько на блокпостах по всей стране стоит? Как же можно обойтись без блокпоста на котором в 2-3 смены нужно дежурить на границе Ивано-Франковской и Закарпатской области?
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07.06.2025 14:35 Відповісти
Та знаю я - але якшо на передку 300 тис - то 1 до 2 - захищатись можна
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07.06.2025 14:40 Відповісти
В окопах смертники, приманка для кацапов. Нет смысла держать там много людей.
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07.06.2025 15:00 Відповісти
Мне вот что интересно - все прекрасно понимают что кацапы перед тем как идти на штурм - сначала где то накапливаются. В посадках, или в оставленных населенных пунктах. Очень часто были видео - особенно 3 ОШБР когда наши штурмовики заходили в села и находили орков в погребах. Сколько я видел в селах за свою жизнь подобных конструкций - это никогда не бывает монолитная железобетонная постройка, обычно это просто яма, выложенная кирпичом, перекрытая и засыпанная землей. Вопрос - если в каждом таком погребе в селе, откуда нам приходится отходить, взорвать ТМ-62 - как это скажется на возможностях накопления орков в разрушенных погребах? За сколько времени в относительном тылу взвод солдат с бензопилами может срезать под корень посадку, в которой могли бы перед штурмом накапливаться кацапы?
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07.06.2025 14:33 Відповісти
Від Авдіївки до Покровська 25 км - кацапи прочухали по лісопосадках і жд дорозі - чого вони там сунулись? - бо там небуло ніяких фортифікацій
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07.06.2025 14:48 Відповісти
Давно можна було розробити невеликі керовані ракети з вольфрамовим осердям І пробивати такі погреби. Було б когось бажання щось виправити в цій війні.

Я просто дивлюсь які араби мають переносні дешеві ракетні комплекси, та це Іранська розробка. Але Іран що передова наукова країна, у нас більше кваліфікованих спеціалістів в різних галузях.

Якщо вони виїхали і не хочуть повертатись із зрозумілих причин, можуть над частинами проекту працювати дистанційно, а якась уже локалізована команда буде збирати в єдину розробку.
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07.06.2025 15:42 Відповісти
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07.06.2025 14:34 Відповісти
Однак грошей йому, все одно, не дали
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07.06.2025 14:49 Відповісти
"Треба зробити кіл-зону, 10 кілометрів, згідно планів куйла , на кшталт ЛДНР... на окупованій рашистом українській території...одним словом "слуги" куйла про те саме, чого вимагає куйло
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07.06.2025 14:41 Відповісти
На кіл зоні потужні відосіки не зробиш . Треба якісь контранаступи для піаркампанії Найпотужнішого ...
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07.06.2025 14:51 Відповісти
Жорстка оборона, щоб вибивати кацапів бо при наступі їм треба в 3-4 рази більше живої сили і більше дронів, а не як з мінами чи 53 млрд. віддані аферистам за зброю!
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07.06.2025 15:06 Відповісти
А тому, вже зараз треба посилювати ЗСУ особовим складом від 18 до 65 включно!!!
Бо це війна не окремих категорій населення України, а всього Українського населення!
І якщо буде по-іншому, то ворог дуже швидко хапне найближчі Східні області України - Сумську, Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, а також Південні - Херсонську, Миколаївську, Одеську області й посуне в глиб України!
Тому, не треба жити іллюзіями!
Треба облишити поки що освіту, культуру, спорт і все, абсолюьно все спрямувати на оборону та захист України! Йде війна на виснеаження нашої обороноздатності!
Бо інакше, все вище перелічене, вже не матимете ніякого сенсу,
коли орки зайдуть в глиб території України!
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07.06.2025 15:07 Відповісти
Тому й пиляють "слуги ОП". Щоб виснажити
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07.06.2025 15:15 Відповісти
Пропоную для підсилення потужності мобілізувати жінок - щоб не жили ілюзіями - в першу чергу незламних патріоток на цензорі ,які безкомпромісно готові воювати .
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07.06.2025 15:35 Відповісти
Поліції у нас майже 300 тисяч ...
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07.06.2025 15:12 Відповісти
Тому що над організацією всіх операції в тому числі і оборонних, мають працювати аналітики з певним рівнем інтелекту на досвіду, на кожному напрямку можна такі групи зібрати, які будуть планувати оборону. А решта уже виконувати це планування. Не всі люди можуть мислити креативно і тактично під час прийняття рішень, тут як не крути, деякі є наприклад по життю хороші організатори але мислять вузько. І таким чином не можливо перемогти ворога який переважає в озброєнні і людському ресурсу.

А не укріплення будуються де легше будівельникам, дрони робляться щоб швидше виробникам і т.д. В результаті дрони низької якості і на одну частоту. Укріплення при обороні майже не використовуються.
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07.06.2025 15:28 Відповісти
Півненко шоб ви всі , хто працює на здачу України ,разом з 🤡 ,горіли в Аду !!! Амінь...
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07.06.2025 15:31 Відповісти
Нафіга якась кіл-зона, у нас же ш є план перемоги Владіміра Алєксандровича.
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07.06.2025 15:40 Відповісти
Про "забирати назад території" можна забути. Немає ким та чим. Тут не втратити більше "територій". Тай взагалі, головне не "території" а люди. Території без людей нічого не варті, для нас так точно. Для тих хто задумав цю війну і успішно її реалізовує, головне території без людей. Потім вони заселять їх своїми людьми
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07.06.2025 15:42 Відповісти
Любопытно, за какой срок прошли бы эту 10-км зону, да и всю Украину, во время Второй мировой войны. Учитывая что гаубицы сиротливо стоят на расстоянии 100 км друг от друга и то не везде, и "200-300 FPV-шок на місяць".
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07.06.2025 16:17 Відповісти
 
 