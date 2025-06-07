Забирати території найважче буде. Треба зараз працювати на активну оборону і створювати 10-кілометрову Kill-зону, - Півненко. ВIДЕО
Україна наразі має вибудувати тактику активної оборони, щоб не дати противнику можливості захопити більше нашої території.
Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв'ю Анні Максимчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Забирати території найважче буде. Ми бачимо це по ворогу, їдуть вони на 93 мотоциклах, і що? Залишаються там...Зараз ми повинні стояти в обороні серйозно і діяти, можливо, на тактичному рівні на тих напрямках, де це можливо. Не потрібно надто на цьому акцентувати увагу, бо це втрата людей. Ну заберемо ми 100 кілометрів проти 2 кілометрів. Це щось змінить в глобальному рівні? Ні! Втратимо більше людей? Так! На активну оборону треба працювати", - уточнив він.
"Треба зробити кіл-зону, 10 кілометрів, щоб просто противник не міг туди потрапити, тільки противник туди заходить, він гарантовано - "200", - додає він.
Для цього, за словами Півненка, слід наситити цю зону українськими підрозділами, щоб гарантувати знищення противника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я просто дивлюсь які араби мають переносні дешеві ракетні комплекси, та це Іранська розробка. Але Іран що передова наукова країна, у нас більше кваліфікованих спеціалістів в різних галузях.
Якщо вони виїхали і не хочуть повертатись із зрозумілих причин, можуть над частинами проекту працювати дистанційно, а якась уже локалізована команда буде збирати в єдину розробку.
Бо це війна не окремих категорій населення України, а всього Українського населення!
І якщо буде по-іншому, то ворог дуже швидко хапне найближчі Східні області України - Сумську, Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, а також Південні - Херсонську, Миколаївську, Одеську області й посуне в глиб України!
Тому, не треба жити іллюзіями!
Треба облишити поки що освіту, культуру, спорт і все, абсолюьно все спрямувати на оборону та захист України! Йде війна на виснеаження нашої обороноздатності!
Бо інакше, все вище перелічене, вже не матимете ніякого сенсу,
коли орки зайдуть в глиб території України!
А не укріплення будуються де легше будівельникам, дрони робляться щоб швидше виробникам і т.д. В результаті дрони низької якості і на одну частоту. Укріплення при обороні майже не використовуються.