УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8864 відвідувача онлайн
Новини Обшуки у Нацгвардії
6 837 11

Командувача Нацгвардії Півненка не відстороняли від посади, - НГУ

Півненка не звільняли із Нацгвардії

Командувача Національної гвардії Олександра Півненка не відстороняли від посади.

Про це НГУ повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"З метою уникнення поширення недостовірної інформації від неофіційних джерел, повідомляємо, що командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків.

Він продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі", - зазначили там.

Півненка не звільняли із Нацгвардії

Обшуки у Нацгвардії

Нагадаємо, перед цим ZN.UA писало, що другий день поспіль НАБУ проводить масштабні обшуки у командування Нацгвардії у справі про можливе розкрадання.

Згодом стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ відсторонило шістьох топпосадовців напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.

Також читайте: НАБУ та САП не коментують слідчі дії у Нацгвардії

Автор: 

спростування (108) звільнення (2718) Національна гвардія (1620) Півненко Олександр (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Царь хароший-баярє плахіє.
показати весь коментар
12.05.2025 17:27 Відповісти
+3
він не знав, навіть не здогадувався.....
показати весь коментар
12.05.2025 17:50 Відповісти
+1
Злі язики?
показати весь коментар
12.05.2025 17:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Злі язики?
показати весь коментар
12.05.2025 17:16 Відповісти
Шо ж ти фраер здав назад
показати весь коментар
12.05.2025 17:27 Відповісти
Царь хароший-баярє плахіє.
показати весь коментар
12.05.2025 17:27 Відповісти
Так НАБУ писали что это именно он получил подозрение. Это тогда как? "Чудеса" да и только

"... За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн. Підозрювані могли отримати кошти за сприяння укладання договорів та визнання переможцями конкретних підприємців під час закупівлі товарів робіт та послуг, замовником яких була Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Йдеться про отримання автівки Toyota RAV-4 2023 року та нежитлове приміщення у понад 70 квадратних метрів в Києві. Джерело: https://censor.net/ua/n3551499
показати весь коментар
12.05.2025 17:37 Відповісти
він не знав, навіть не здогадувався.....
показати весь коментар
12.05.2025 17:50 Відповісти
Отакої! Ніхто супергенерала навіть не відсторонив від обов'язків. А вже почали знову писати гадості про бубочку. Про репутацію бойових і бойовіших герералів. Все ок. Бойові генерали і далі собі боюють. Тобто які гроші? Не було ніяких грошей. Ха ха ха.
показати весь коментар
12.05.2025 17:53 Відповісти
тане треба ..нехай краде далі , гнида
показати весь коментар
12.05.2025 18:56 Відповісти
"Він продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі", - зазначили там" - в обов'язки гниди командувача нацгвардії входить корупція ?
показати весь коментар
12.05.2025 18:57 Відповісти
Лідор і умку відпустив так що сбу далі будуть с ним бухать , отака країна мрії лідора ,
показати весь коментар
12.05.2025 19:09 Відповісти
Зеленський з Клименко дають шанс виправитися, тобто замести і підчистити сліди
показати весь коментар
12.05.2025 20:06 Відповісти
Корупцію здолати неможливо, якщо ти герой тобі можна красти, всім вистачить,справа в тому що вся влада корумпована без винятку
показати весь коментар
12.05.2025 22:54 Відповісти
 
 