Командувача Нацгвардії Півненка не відстороняли від посади, - НГУ

Командувача Національної гвардії Олександра Півненка не відстороняли від посади.

Про це НГУ повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"З метою уникнення поширення недостовірної інформації від неофіційних джерел, повідомляємо, що командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків.

Він продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі", - зазначили там.

Обшуки у Нацгвардії

Нагадаємо, перед цим ZN.UA писало, що другий день поспіль НАБУ проводить масштабні обшуки у командування Нацгвардії у справі про можливе розкрадання.

Згодом стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ відсторонило шістьох топпосадовців напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.

