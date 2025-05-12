НАБУ та САП не коментують слідчі дії у Нацгвардії

Антикорупційні органи не коментують хід та результати слідчих дій щодо посадовців Нацгвардії.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо оприлюдненої в медіа інформації про проведені слідчі дії у посадовців Національної гвардії України. З метою досягнення цілей розслідувань НАБУ і САП не коментують хід та результати слідчих дій у своїх кримінальних провадженнях.

НАБУ і САП інформують суспільство виключно про результати слідства на етапі, коли слідчі та прокурори у справах мають достатньо доказів для повідомлення особам про підозру", - йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що факт проведення будь-яких слідчих дій не вказує на винуватість тих чи інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.

"Слідчі дії насамперед означають перевірку версій і спрямовані на збір доказів, які можуть підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину або причетності конкретних осіб.

Про результати розслідування згаданих у медіа кримінальних проваджень та прийняті на їх підставі рішення НАБУ і САП повідомить офіційними каналами комунікації", - підсумували в САП.

Також читайте: Родичі екскерівника Харківського ТЦК накупили автівок під час війни на 5 мільйонів: САП вимагає їх конфіскувати

Обшуки у Нацгвардії

Нагадаємо, перед цим ZN.UA писало, що другий день поспіль НАБУ проводить масштабні обшуки у командування Нацгвардії у справі про можливе розкрадання.

Згодом стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ відсторонило шістьох топпосадовців напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.

Також читайте: Директорка держпідприємства отримала 3 млн грн хабаря за надання землі під забудову, - НАБУ