НАБУ та САП не коментують слідчі дії у Нацгвардії
Антикорупційні органи не коментують хід та результати слідчих дій щодо посадовців Нацгвардії.
Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо оприлюдненої в медіа інформації про проведені слідчі дії у посадовців Національної гвардії України. З метою досягнення цілей розслідувань НАБУ і САП не коментують хід та результати слідчих дій у своїх кримінальних провадженнях.
НАБУ і САП інформують суспільство виключно про результати слідства на етапі, коли слідчі та прокурори у справах мають достатньо доказів для повідомлення особам про підозру", - йдеться в повідомленні.
Там наголосили, що факт проведення будь-яких слідчих дій не вказує на винуватість тих чи інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.
"Слідчі дії насамперед означають перевірку версій і спрямовані на збір доказів, які можуть підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину або причетності конкретних осіб.
Про результати розслідування згаданих у медіа кримінальних проваджень та прийняті на їх підставі рішення НАБУ і САП повідомить офіційними каналами комунікації", - підсумували в САП.
Обшуки у Нацгвардії
Нагадаємо, перед цим ZN.UA писало, що другий день поспіль НАБУ проводить масштабні обшуки у командування Нацгвардії у справі про можливе розкрадання.
Згодом стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ відсторонило шістьох топпосадовців напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.
