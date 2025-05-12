НАБУ и САП не комментируют следственные действия в Нацгвардии
Антикоррупционные органы не комментируют ход и результаты следственных действий в отношении должностных лиц Нацгвардии.
Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно обнародованной в медиа информации о проведенных следственных действиях у должностных лиц Национальной гвардии Украины. С целью достижения целей расследований НАБУ и САП не комментируют ход и результаты следственных действий в своих уголовных производствах.
НАБУ и САП информируют общество исключительно о результатах следствия на этапе, когда следователи и прокуроры по делам имеют достаточно доказательств для сообщения лицам о подозрении", - говорится в сообщении.
Там отметили, что факт проведения каких-либо следственных действий не указывает на виновность тех или иных лиц в совершении уголовных преступлений.
"Следственные действия прежде всего означают проверку версий и направлены на сбор доказательств, которые могут подтвердить или опровергнуть факт совершения преступления или причастности конкретных лиц.
О результатах расследования упомянутых в медиа уголовных производств и принятых на их основании решениях НАБУ и САП сообщит по официальным каналам коммуникации", - подытожили в САП.
Обыски в Нацгвардии
Напомним, перед этим ZN.UA писало, что второй день подряд НАБУ проводит масштабные обыски у командования Нацгвардии по делу о возможном хищении.
Впоследствии стало известно, что Министерство внутренних дел отстранило шестерых топ-чиновников направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль