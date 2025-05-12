НАБУ и САП не комментируют следственные действия в Нацгвардии

Антикоррупционные органы не комментируют ход и результаты следственных действий в отношении должностных лиц Нацгвардии.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно обнародованной в медиа информации о проведенных следственных действиях у должностных лиц Национальной гвардии Украины. С целью достижения целей расследований НАБУ и САП не комментируют ход и результаты следственных действий в своих уголовных производствах.

НАБУ и САП информируют общество исключительно о результатах следствия на этапе, когда следователи и прокуроры по делам имеют достаточно доказательств для сообщения лицам о подозрении", - говорится в сообщении.

Там отметили, что факт проведения каких-либо следственных действий не указывает на виновность тех или иных лиц в совершении уголовных преступлений.

"Следственные действия прежде всего означают проверку версий и направлены на сбор доказательств, которые могут подтвердить или опровергнуть факт совершения преступления или причастности конкретных лиц.

О результатах расследования упомянутых в медиа уголовных производств и принятых на их основании решениях НАБУ и САП сообщит по официальным каналам коммуникации", - подытожили в САП.

Обыски в Нацгвардии

Напомним, перед этим ZN.UA писало, что второй день подряд НАБУ проводит масштабные обыски у командования Нацгвардии по делу о возможном хищении.

Впоследствии стало известно, что Министерство внутренних дел отстранило шестерых топ-чиновников направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии.

