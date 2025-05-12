Командующего Нацгвардии Пивненко не отстраняли от должности, - НГУ

Командующего Национальной гвардии Александра Пивненко не отстраняли от должности.

Об этом НГУ сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во избежание распространения недостоверной информации от неофициальных источников, сообщаем, что командующий Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Он продолжает выполнять свои обязанности и определенные задачи в штатном режиме", - отметили там.

Обыски в Нацгвардии

Напомним, перед этим ZN.UA писало, что второй день подряд НАБУ проводит масштабные обыски у командования Нацгвардии по делу о возможном хищении.

Впоследствии стало известно, что Министерство внутренних дел отстранило шестерых топ-чиновников направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии.

