РУС
Новости Обыски в Нацгвардии
6 837 11

Командующего Нацгвардии Пивненко не отстраняли от должности, - НГУ

Командующего Национальной гвардии Александра Пивненко не отстраняли от должности.

Об этом НГУ сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во избежание распространения недостоверной информации от неофициальных источников, сообщаем, что командующий Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Он продолжает выполнять свои обязанности и определенные задачи в штатном режиме", - отметили там.

Обыски в Нацгвардии

Напомним, перед этим ZN.UA писало, что второй день подряд НАБУ проводит масштабные обыски у командования Нацгвардии по делу о возможном хищении.

Впоследствии стало известно, что Министерство внутренних дел отстранило шестерых топ-чиновников направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии.

Также читайте: НАБУ и САП не комментируют следственные действия в Нацгвардии

опровержение (175) увольнение (2701) Национальная гвардия (2207) Пивненко Александр (29)
Топ комментарии
+3
Царь хароший-баярє плахіє.
12.05.2025 17:27 Ответить
+3
він не знав, навіть не здогадувався.....
12.05.2025 17:50 Ответить
+1
Злі язики?
12.05.2025 17:16 Ответить
Злі язики?
12.05.2025 17:16 Ответить
Шо ж ти фраер здав назад
12.05.2025 17:27 Ответить
Царь хароший-баярє плахіє.
12.05.2025 17:27 Ответить
Так НАБУ писали что это именно он получил подозрение. Это тогда как? "Чудеса" да и только

"... За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн. Підозрювані могли отримати кошти за сприяння укладання договорів та визнання переможцями конкретних підприємців під час закупівлі товарів робіт та послуг, замовником яких була Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Йдеться про отримання автівки Toyota RAV-4 2023 року та нежитлове приміщення у понад 70 квадратних метрів в Києві. Джерело: https://censor.net/ua/n3551499
12.05.2025 17:37 Ответить
він не знав, навіть не здогадувався.....
12.05.2025 17:50 Ответить
Отакої! Ніхто супергенерала навіть не відсторонив від обов'язків. А вже почали знову писати гадості про бубочку. Про репутацію бойових і бойовіших герералів. Все ок. Бойові генерали і далі собі боюють. Тобто які гроші? Не було ніяких грошей. Ха ха ха.
12.05.2025 17:53 Ответить
тане треба ..нехай краде далі , гнида
12.05.2025 18:56 Ответить
"Він продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі", - зазначили там" - в обов'язки гниди командувача нацгвардії входить корупція ?
12.05.2025 18:57 Ответить
Лідор і умку відпустив так що сбу далі будуть с ним бухать , отака країна мрії лідора ,
12.05.2025 19:09 Ответить
Зеленський з Клименко дають шанс виправитися, тобто замести і підчистити сліди
12.05.2025 20:06 Ответить
Корупцію здолати неможливо, якщо ти герой тобі можна красти, всім вистачить,справа в тому що вся влада корумпована без винятку
12.05.2025 22:54 Ответить
 
 