Командующего Нацгвардии Пивненко не отстраняли от должности, - НГУ
Командующего Национальной гвардии Александра Пивненко не отстраняли от должности.
Об этом НГУ сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Во избежание распространения недостоверной информации от неофициальных источников, сообщаем, что командующий Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Он продолжает выполнять свои обязанности и определенные задачи в штатном режиме", - отметили там.
Обыски в Нацгвардии
Напомним, перед этим ZN.UA писало, что второй день подряд НАБУ проводит масштабные обыски у командования Нацгвардии по делу о возможном хищении.
Впоследствии стало известно, что Министерство внутренних дел отстранило шестерых топ-чиновников направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"... За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн. Підозрювані могли отримати кошти за сприяння укладання договорів та визнання переможцями конкретних підприємців під час закупівлі товарів робіт та послуг, замовником яких була Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Йдеться про отримання автівки Toyota RAV-4 2023 року та нежитлове приміщення у понад 70 квадратних метрів в Києві. Джерело: https://censor.net/ua/n3551499