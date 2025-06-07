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Новости Видео Обращение Зеленского
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Россия бьет не в ответ, а на уничтожение, - Зеленский. ВИДЕО

На фоне атаки РФ по Харькову 7 июня президент Владимир Зеленский заявил, что "это российские удары не "в ответ", а на уничтожение".

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Харькове оказывают помощь людям, которые были ранены российскими бомбами. Это был жестокий удар по городу прямо посреди дня, и фактически все эти сутки они бьют по нашему городу Харькову. Прошлой ночью по Харькову был массированный удар дронов, теперь - авиабомбы. Десятки людей за сутки пострадали. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это российские удары не "в ответ", а на уничтожение.

"Полнейшего уничтожения жизни - они хотят этого. И в абсолютно всех городах и селах на оккупированной территории действительно видно, что означает приход России. Единственное, о чем заботятся оккупанты, - это о военной инфраструктуре и о своей возможности вывезти из Украины все ценное", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что за более чем 11 лет войны России против Украины россияне "принесли на нашу землю новое только одно, и это действительно наиболее распространенный российский продукт, - руины и смерти".

"Мы должны этому и в дальнейшем противодействовать. Я благодарю всех в мире, кто помогает, кто делает это. Нельзя ослаблять ни одну форму давления на Россию - ни те форматы, которые уже применены, ни те способы давления, которые готовятся. Россияне готовятся продолжать войну и игнорируют все мирные предложения. Они должны за это отвечать", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову 7 июня.

Смотрите также: Не все в мире осуждают российские удары. И именно этим пользуется Путин, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) обстрел (27860) россия (96184)


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Топ комментарии
+4
Сама для того ти їм віддав цемаха, вагнерів, розмінував Чонгар, відводив війська, будував дороги для наступу кацапів
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07.06.2025 21:17 Ответить
+3
А як розвивалася б ситуація якби ви не взяли відповідальність і не санкціонували розкриття інформації по цій операції павутина?
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07.06.2025 21:11 Ответить
+3
А ось і відосік.
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07.06.2025 21:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А як розвивалася б ситуація якби ви не взяли відповідальність і не санкціонували розкриття інформації по цій операції павутина?
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07.06.2025 21:11 Ответить
Точно так само.
Тільки в ударі було б більше ракет.
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07.06.2025 21:15 Ответить
Ніяк би нічого не змінилося. Удари наносилися до "Павутини", удари наносяться після "Павутини". Один лише шлях - зробити так, щоб удари по ним теж стали відчутними. Щоб з тобою рахувалися - інколи потрібно показувати (використовувати) зуби.....
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07.06.2025 21:17 Ответить
Орки, до удару, писали що готувався масштабний наліт на наступний день після Стамбула. Типу як відповідь на передбачувану відмову України підписати капітуляцію.
Але щось пішло не так...
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07.06.2025 21:30 Ответить
А ось і відосік.
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07.06.2025 21:12 Ответить
Танєможетбитьтакого нікада!
Шо Мосфільм і Лєнфільм вралі показивая благородство русскіх людєй ?
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07.06.2025 21:12 Ответить
На нари мудадзвона!
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07.06.2025 21:12 Ответить
Харків, це буде у тому числі показове катування харків'ян - русскіх українців, що не здали кацапам своє місто.
Для кацапів вони - прєдатєлі россіі.
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07.06.2025 21:17 Ответить
Сама для того ти їм віддав цемаха, вагнерів, розмінував Чонгар, відводив війська, будував дороги для наступу кацапів
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07.06.2025 21:17 Ответить
До речі - недобиті бомбери, які брали участь в останньому нальоті, орки перекинули в Анадирь.
Далі тільки Аляска...
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07.06.2025 21:17 Ответить
Парадокс. Раша-ЗМІ стверджують, що воюють в Україні з НАТО. Але тікають до кордону з США......
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07.06.2025 21:18 Ответить
Не здивуюсь коли Трамп їх там сховає...
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07.06.2025 21:23 Ответить
Наслідки для України виборів у 2019 році, Оманських, зриву ДОЗ, вагнергейта, мертвечука, симоненка, коломойського, та ригоАНАЛІВ в органах державної влади!
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07.06.2025 21:18 Ответить
Колись ти бачив мир в очах путіна - і розводив війська та проводив розмінування - де москалі робили прориви у 22-му. До тебе теж намагались достукатись і пояснити ворожу москальську натуру. Тепер цей мир бачить Трамп. Спробуй достукатись до нього і щось йому пояснити.
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07.06.2025 21:18 Ответить
Геноцид рашиських варварів проти українського народу ,влада безпорадна ,світ мовчить ворог знищує народ.Всі розуміють що рашисти розуміють тільки силу ,якщо відповіді нема по ворогу тоді ворог робить все що заманется і їм за це нічого не буде.
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07.06.2025 21:18 Ответить
«Всі розуміють... » ?!
Точно всі?
А в Україні оно тільки 25 %.
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07.06.2025 21:23 Ответить
Піздіш багато. Їбаш ракети!
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07.06.2025 21:19 Ответить
 
 