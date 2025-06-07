Россия бьет не в ответ, а на уничтожение, - Зеленский. ВИДЕО

На фоне атаки РФ по Харькову 7 июня президент Владимир Зеленский заявил, что "это российские удары не "в ответ", а на уничтожение".

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Харькове оказывают помощь людям, которые были ранены российскими бомбами. Это был жестокий удар по городу прямо посреди дня, и фактически все эти сутки они бьют по нашему городу Харькову. Прошлой ночью по Харькову был массированный удар дронов, теперь - авиабомбы. Десятки людей за сутки пострадали. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это российские удары не "в ответ", а на уничтожение.

"Полнейшего уничтожения жизни - они хотят этого. И в абсолютно всех городах и селах на оккупированной территории действительно видно, что означает приход России. Единственное, о чем заботятся оккупанты, - это о военной инфраструктуре и о своей возможности вывезти из Украины все ценное", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что за более чем 11 лет войны России против Украины россияне "принесли на нашу землю новое только одно, и это действительно наиболее распространенный российский продукт, - руины и смерти".

"Мы должны этому и в дальнейшем противодействовать. Я благодарю всех в мире, кто помогает, кто делает это. Нельзя ослаблять ни одну форму давления на Россию - ни те форматы, которые уже применены, ни те способы давления, которые готовятся. Россияне готовятся продолжать войну и игнорируют все мирные предложения. Они должны за это отвечать", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову 7 июня.

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